Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε σήμερα στη Σαουδική Αραβία, όπου θα έχει «σημαντικές συναντήσεις», όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Arrived in Saudi Arabia. Important meetings are scheduled. We appreciate the support and support those who are ready to work with us to ensure security. pic.twitter.com/5n6Qa72MID — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 26, 2026

«Έφθασα στη Σαουδική Αραβία. Σημαντικές συναντήσεις έχουν προγραμματιστεί. Εκτιμούμε την υποστήριξη και υποστηρίζουμε επίσης όσους είναι έτοιμοι να συνεργαστούν μαζί μας για την προάσπιση της ασφάλειας», έγραψε ο Ζελένσκι.