Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε σήμερα στη Σαουδική Αραβία, όπου θα έχει «σημαντικές συναντήσεις», όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Έφθασα στη Σαουδική Αραβία. Σημαντικές συναντήσεις έχουν προγραμματιστεί. Εκτιμούμε την υποστήριξη και υποστηρίζουμε επίσης όσους είναι έτοιμοι να συνεργαστούν μαζί μας για την προάσπιση της ασφάλειας», έγραψε ο Ζελένσκι.