Υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» ότι το Ιράν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, διαβεβαίωσε σήμερα ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στείλει στην Τεχεράνη, μέσω της πακιστανικής κυβέρνησης που μεσολαβεί στην κρίση, «έναν κατάλογο δράσης 15 σημείων» ως βάση για τις διαπραγματεύσεις, επιβεβαίωσε ο Γουίτκοφ κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, σημειώνοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η Τεχεράνη ενδιαφέρεται για μια συμφωνία.

«Έχουμε ισχυρές ενδείξεις που μας λένε ότι αυτό είναι πιθανό», πρόσθεσε.