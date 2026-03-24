Εκκληση προς το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε επιχειρήσεις για την κατάληψη εδαφών του νοτίου Λιβάνου απηύθυνε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό επαινώντας παράλληλα την απόφαση του Λιβάνου να απελάσει τον πρεσβευτή του Ιράν στην Βηρυτό.

«Απευθύνουμε έκκληση προς τις ισραηλινές αρχές να μην προχωρήσουν σε τέτοιες χερσαίες επιχειρήσεις που θα έχουν σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες και επιδεινώνουν την ήδη δραματική κατάσταση της χώρας», δήλωσε ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξή του στο AFP.

«Θέλω να χαιρετίσω τις δηλώσεις και τις ενέργειες της λιβανικής κυβέρνηση (…) που μόλις σήμερα το πρωί έλαβε μία θαρραλέα απόφαση αποφασίζοντας να απελάσει τον πρεσβευτή του Ιράν, αφού, αποφασίζοντας να μπει στον πόλεμο για να υποστηρίξει το Ιράν, η Χεζμπολάχ έσυρε σε έναν πόλεμο την χώρα που μόλις συνερχόταν αργά αλλά με βεβαιότητα από τις προηγούμενες κρίσεις.

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Αμυνας Ισραελ Κατς ανακοίνωσε ότι ο ισραηλινός στρατός θα καταλάβει στον νότιο Λίβανο μία ζώνη που θα εκτείνεται από τα ισραηλινά σύνορα μέχρι τον ποταμό Λιτάνι, σε βάθος 30 χιλιομέτρων

Οι ισραηλινές δυνάμεις «πραγματοποιούν ελιγμούς εντός του λιβανικού εδάφους για να καταλάβουν μία ζώνη προκεχωρημένης άμυνας», δήλωνε ο Κατς σε βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα από το γραφείο του.

«Οι πέντε γέφυρες επί του Λιτάνι που χρησίμευαν στην Χεζμπολάχ για να μετακινεί τρομοκράτες και όπλα έχουν καταστραφεί και ο στρατός θα ελέγχει τις υπόλοιπες γέφυρες και την ζώνη ασφαλείας μέχρι τον Λιτάνι».

«Οι εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι του νοτίου Λιβάνου έχουν απομακρυνθεί προς βορράν και θα δεν θα επιστρέψουν νοτίως του Λιτάνι όσο οι ασφάλεια των κατοίκων του βορείου Ισραήλ δεν είναι εγγυημένη», είπε ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας.