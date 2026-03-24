Σάλο έχει προκαλέσει ένα περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο. Σε αυτό φαίνεται μια γυναίκα να συλλαμβάνεται από πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο.

Στο βίντεο καταγράφηκε η στιγμή που οι πράκτορες της ICE άρχισαν να περνούν χειροπέδες σε μια γυναίκα που έκλαιγε την περασμένη Κυριακή γύρω στις 10 μ.μ. μέσα στον Τερματικό Σταθμό 3 του αεροδρομίου.

Οι πράκτορες ήρθαν αντιμέτωποι με έντονες αντιδράσεις από πολλούς επιβάτες που κινηματογράφησαν τη σκηνή και τους φώναζαν, καθώς η γυναίκα συνέχιζε να κλαίει με ένα μικρό κορίτσι να στέκεται δίπλα της, επίσης κλαίγοντας.

«Αυτό είναι αντιαμερικανικό», ακούγεται ένας επιβάτης να φωνάζει.

«Ποιος είναι ο αριθμός του σήματός σου; Πώς σε λένε;», ρωτά ένας από τους ανθρώπους που βιντεοσκοπούσαν, ενώ ένας πράκτορας κρατούσε τη γυναίκα που έκλαιγε από το κεφάλι.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσε στο Fox News ότι η γυναίκα ήταν μέλος μιας οικογένειας παράνομων μεταναστών από τη Γουατεμάλα, για τους οποίους είχαν εκδοθεί διαταγές απέλασης από το 2019.

Οι πράκτορες συνέλαβαν τα μέλη της οικογένειας στο πλαίσιο μιας στοχευμένης επιχείρησης, αλλά καθώς τα συνόδευαν μακριά, η γυναίκα ξέφυγε και έτρεξε, σύμφωνα με το υπουργείο.

Το υπουργείο κατηγόρησε τη γυναίκα για αντίσταση κατά τη σύλληψη, καθώς οι πράκτορες προσπάθησαν να της περάσουν ξανά χειροπέδες.

Το αεροδρόμιο επιβεβαίωσε ότι η σύλληψη δεν είχε σχέση με την εντολή του Τραμπ να αναπτυχθούν πράκτορες της ICE σε πολυσύχναστους αεροπορικούς κόμβους σε όλη τη χώρα, προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι αναμονής στις ουρές ελέγχου, αναφέρει η New York Post.

Μετά τη σύλληψη, οι πράκτορες φάνηκαν να δυσκολεύονται να μετακινήσουν τη γυναίκα, καθώς το πλήθος των επιβατών τους φώναζε και τους αποδοκίμαζε, με τους διαμαρτυρόμενους να καλούν τελικά την αστυνομία.

Οι πράκτορες της ICE κατάφεραν να φύγουν με τη γυναίκα, με την αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο να είναι παρούσα κατά τη διάρκεια της κράτησης.

Το αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο των τοποθεσιών όπου θα αναπτυσσόταν η ICE, αναφέρει το δημοσίευμα.

«Ο ρόλος του αεροδρομίου είναι να διασφαλίζει την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των εγκαταστάσεων για όλους τους επιβάτες και το προσωπικό. Δεν εμπλακήκαμε σε αυτό το περιστατικό ούτε ενημερωθήκαμε εκ των προτέρων. Οι λειτουργίες του αεροδρομίου συνεχίστηκαν χωρίς διακοπή και δεν υπήρξε καμία επίπτωση στις πτήσεις ή στη διαδικασία εξυπηρέτησης των επιβατών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου.