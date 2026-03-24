Τουλάχιστον 66 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στη νότια Κολομβία, λίγο μετά την απογείωσή του, ενώ σε αυτό επέβαιναν συνολικά 125 άτομα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μετέδωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

Η συντριβή του αεροσκάφους C-130 Hercules έγινε περί τις 10:00 (τοπική ώρα· 17:00 ώρα Ελλάδας), αμέσως μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίσαμο (νότια), στον νομό Πουτουμάγιο, κοντά στα σύνορα με τον Ισημερινό, για ακόμη άγνωστο λόγο.

Κατά τη στρατιωτική πηγή, στη συντριβή έχασαν τη ζωή τους 58 μέλη του στρατού ξηράς, έξι μέλη της πολεμικής αεροπορίας και δυο αστυνομικοί.