Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 77 ακόμη νοσηλεύονται, όταν στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος Hercules C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας της Κολομβίας, με 125 επιβαίνοντες, συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση στη νότια, δυσπρόσιτη ζώνη του Αμαζονίου. Η τύχη περισσότερων από 40 επιβαινόντων παραμένει άγνωστη, ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή Πουέρτο Λεγουισάμο, κοντά στα σύνορα με το Περού.

Ο πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο ανέφερε ότι ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 77 και επιβεβαίωσε τον θάνατο ενός ατόμου, σημειώνοντας πως η ενημέρωση για τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ακόμη εξελίσσεται. Ο διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας, Φερνάντο Σίλβα, δήλωσε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν 114 στρατιώτες και 11 μέλη πληρώματος, υπογραμμίζοντας πως τα αίτια της συντριβής διερευνώνται.

#Colombia l Con al menos 120 militares a bordo un avión Hércules del Ejército se estrelló en Putumayo cuando intentaba despegar de una base militar en Puerto Leguízamo.



El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lamentó lo ocurrido y aseguró que se activaron protocolos de atención… pic.twitter.com/EjSl9nj9hL — Metropolitano Noticias (@metropolitano_X) March 23, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε αμέσως μετά την απογείωση του Lockheed Martin C-130 από τη βάση στο Πουέρτο Λεγουισάμο, κατά τη διάρκεια αποστολής μεταφοράς στρατευμάτων. Τοπικά μέσα μετέδωσαν εικόνες με πυκνούς καπνούς από τα συντρίμμια και βίντεο που φέρεται να δείχνει το αεροσκάφος να χάνει ύψος και να κατευθύνεται προς το έδαφος λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση, σε απόσταση περίπου τριών χιλιομέτρων από τον αστικό ιστό.

Η εταιρεία Lockheed Martin εξέφρασε τα συλλυπητήριά της προς τις οικογένειες των θυμάτων και δήλωσε έτοιμη να συνδράμει τις κολομβιανές αρχές στην τεχνική διερεύνηση των αιτίων. Την ίδια ώρα, δύο στρατιωτικές πηγές ανέφεραν πως 71 άτομα είχαν αρχικά διασωθεί από τα συντρίμμια, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σαφής εικόνα για τον συνολικό αριθμό των επιζώντων.

Η τραγωδία έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό του γηρασμένου στόλου C-130 της Κολομβίας, ο οποίος βρίσκεται σε υπηρεσία από τα τέλη της δεκαετίας του 1960. Ο Πέτρο επέκρινε δημόσια τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις που, όπως είπε, μπλοκάρουν τα σχέδιά του για ανανέωση των ενόπλων δυνάμεων, προειδοποιώντας ότι δεν θα ανεχθεί άλλες αναβολές και ότι όσοι αξιωματούχοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν «πρέπει να απομακρυνθούν».

Η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων δεσμεύτηκε για «μέγιστη υπευθυνότητα, ανθρωπιά και διαφάνεια» στη διαχείριση της κρίσης, ενώ υποψήφιοι για την προεδρία στις εκλογές της 31ης Μαΐου εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους και ζήτησαν πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της συντριβής. Η νέα αυτή τραγωδία έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη συντριβή άλλου C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας της Βολιβίας στην πόλη Ελ Άλτο, όπου είχαν σκοτωθεί πάνω από 20 άνθρωποι και τραυματιστεί περίπου 30, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την κατάσταση