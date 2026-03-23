Ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους τύπου C-130 στη νότια Κολομβία, κοντά στα σύνορα με το Περού, κάνει λόγο για τουλάχιστον οκτώ νεκρούς και 83 τραυματίες, εκ των οποίων οι 14 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης της επαρχίας Πουτουμάγιο, όπου σημειώθηκε το δυστύχημα.
Το Hercules C-130 των κολομβιανών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίσαμο του διαμερίσματος Πουτουμάγιο. Σε βίντεο που μετέδωσε η κολομβιανή τηλεόραση διακρίνονται τα φλεγόμενα συντρίμμια του Hercules C-130 σε μια δασώδη έκταση, μόλις 3 χιλιόμετρα μακριά από κατοικημένη περιοχή.
NEW: Video shows Colombian Air Force plane losing altitude shortly before the crash. About 100 people were on board pic.twitter.com/5CdOGkEODu— BNO News Live (@BNODesk) March 23, 2026
Ύστερα από σύσκεψη του περιφερειακού κέντρου διαχείρισης κρίσεων, ο Τζον Γκαμπριέλ Μολίνα, κυβερνήτης του Πουτουμάγιο, ενημέρωσε πως επιβεβαιώθηκε ο θάνατος οκτώ επιβαινόντων στο C-130 και ότι η κατάσταση 14 εκ των 83 τραυματιών που νοσηλεύονται χαρακτηρίζεται «κρίσιμη».
🇨🇴 A Colombian Air Force C-130 Hercules transport aircraft crashed with 110 soldiers on board, marking the second incident involving this type of plane in a month.— Visegrád 24 (@visegrad24) March 23, 2026
The aircraft was taking off from an airport deep in Colombia's southern Amazon region, near the border with Peru,… pic.twitter.com/bd3WSEWyMP
Νωρίτερα, ο πτέραρχος Κάρλος Φερνάντο Σίλβα, αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, είχε ανακοινώσει πως στο C-130 επέβαιναν συνολικά 125 άνθρωποι – 114 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος.
A Colombian Air Force plane carrying 110 soldiers has crashed in southern Colombia. Local media report 20 people have been rescued so far. pic.twitter.com/SShxoq6l2G— Cody Weddle (@coweddle) March 23, 2026