Ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους τύπου C-130 στη νότια Κολομβία, κοντά στα σύνορα με το Περού, κάνει λόγο για τουλάχιστον οκτώ νεκρούς και 83 τραυματίες, εκ των οποίων οι 14 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης της επαρχίας Πουτουμάγιο, όπου σημειώθηκε το δυστύχημα.

Το Hercules C-130 των κολομβιανών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίσαμο του διαμερίσματος Πουτουμάγιο. Σε βίντεο που μετέδωσε η κολομβιανή τηλεόραση διακρίνονται τα φλεγόμενα συντρίμμια του Hercules C-130 σε μια δασώδη έκταση, μόλις 3 χιλιόμετρα μακριά από κατοικημένη περιοχή.

Ύστερα από σύσκεψη του περιφερειακού κέντρου διαχείρισης κρίσεων, ο Τζον Γκαμπριέλ Μολίνα, κυβερνήτης του Πουτουμάγιο, ενημέρωσε πως επιβεβαιώθηκε ο θάνατος οκτώ επιβαινόντων στο C-130 και ότι η κατάσταση 14 εκ των 83 τραυματιών που νοσηλεύονται χαρακτηρίζεται «κρίσιμη».

A Colombian Air Force C-130 Hercules transport aircraft crashed with 110 soldiers on board, marking the second incident involving this type of plane in a month.



Νωρίτερα, ο πτέραρχος Κάρλος Φερνάντο Σίλβα, αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, είχε ανακοινώσει πως στο C-130 επέβαιναν συνολικά 125 άνθρωποι – 114 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος.