Ο ηθοποιός Νίκολας Μπρέντον, γνωστός στο ευρύ κοινό από τον ρόλο του στη δημοφιλή σειρά «Buffy the Vampire Slayer», πέθανε σε ηλικία 54 ετών, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ηθοποιός πέθανε στον ύπνο του.

Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ το 2023 είχε αποκαλύψει ότι υπέστη καρδιακή προσβολή. Παράλληλα, είχε υποβληθεί σε επανειλημμένες χειρουργικές επεμβάσεις λόγω συνδρόμου συμπίεσης νεύρων στη σπονδυλική στήλη.

Ο Μπρέντον έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τον ρόλο του Ζάντερ Χάρις, του πιστού και συχνά κωμικού φίλου της Μπάφι, στη σειρά «Buffy the Vampire Slayer», η οποία προβλήθηκε από το 1997 έως το 2003 και απέκτησε φανατικό κοινό παγκοσμίως. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Μπάφι είχε η Σάρα Μισέλ Γκέλαρ.

Μετά την επιτυχία της σειράς, συμμετείχε σε τηλεοπτικές παραγωγές όπως το «Kitchen Confidential», στο πλευρό του Μπράντλεϊ Κούπερ, καθώς και στο «Criminal Minds», όπου είχε επαναλαμβανόμενο ρόλο. Εμφανίστηκε επίσης στη σειρά «Private Practice» και σε κινηματογραφικές παραγωγές.

Γεννημένος το 1971 στο Λος Άντζελες, ο Μπρέντον στράφηκε στην υποκριτική έπειτα από τραυματισμό που έβαλε τέλος στις φιλοδοξίες του στον αθλητισμό. Όπως είχε δηλώσει, η ενασχόλησή του με την ηθοποιία τον βοήθησε να ξεπεράσει τον τραυλισμό που αντιμετώπιζε από παιδί.

Παρά τα προβλήματα υγείας, παρέμεινε σε επαφή με τους θαυμαστές του μέσω διαδικτύου, μιλώντας ανοιχτά για την καριέρα και την προσωπική του πορεία, μέχρι και λίγο πριν από τον θάνατό του, σύμφωνα με τους New York Times.