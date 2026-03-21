Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν γύρω στις 4 τα ξημερώματα ότι εξαπέλυσαν κύμα αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη, λίγες ώρες αφότου έπληξαν τα νότια προάστια της Βηρυτού στον Λίβανο.

«Μετά τις επιθέσεις στην Βηρυτό, οι IDF πλήττουν στόχους που συνδέονται με το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς στην Τεχεράνη», ανακοίνωσε μέσω Telegram o εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Είχε προηγηθεί συναγερμός στο κεντρικό και νότιο Ισραήλ για πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν. Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε τους ιρανικούς πυραύλους και δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα, σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα.