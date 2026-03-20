Η Ουκρανία μπαίνει σε μια κρίσιμη φάση διαπραγματεύσεων με την Ουάσινγκτον, επιχειρώντας να κεφαλαιοποιήσει την τεχνογνωσία της στα drone μέσα σε ένα περιβάλλον πολλαπλών κρίσεων, από τον συνεχιζόμενο πόλεμο με τη Ρωσία μέχρι τη σύρραξη στο Ιράν. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε ότι το διαπραγματευτικό του επιτελείο μεταβαίνει στις ΗΠΑ με στόχο όχι μόνο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών διεργασιών αλλά και την αναβάθμιση μιας πρότασης για «πακέτο» συνεργασίας στον τομέα των μη επανδρωμένων συστημάτων. Ο ίδιος εμφανίζεται αποφασισμένος να «ανεβάσει» την πρόταση προς την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, παρότι μέχρι στιγμής οι κινήσεις προσέγγισης έχουν συναντήσει ψυχρή υποδοχή από τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ήδη από πέρυσι το Κίεβο έχει καταθέσει προς τις ΗΠΑ μια ολοκληρωμένη συμφωνία που περιλαμβάνει αναχαιτιστικά συστήματα, sea drones, drones βαθιάς κρούσης καθώς και εκπαίδευση προσωπικού, προτείνοντας ουσιαστικά μια δομημένη «συμμαχία drone» με την Ουάσινγκτον. Παράλληλα, η Ουκρανία επιχειρεί να αξιοποιήσει την εμπλοκή της στον πόλεμο του Ιράν, όπου ουκρανικές ομάδες έχουν σταλεί στον Κόλπο για να συμβουλεύουν χώρες στην αναχαίτιση επιθέσεων με μη επανδρωμένα που πλήττουν κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Το Κίεβο ποντάρει στο ότι η εμπειρία του πεδίου μπορεί να μεταφραστεί σε κοινές αμυντικές βιομηχανικές συνέργειες, την ώρα που ο Ζελένσκι προσπαθεί να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία δεν θα χαθεί από την αμερικανική ατζέντα εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Ο ίδιος δηλώνει «πολύ ενδιαφερόμενος» να υπογράψει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι θα είναι έτοιμος «όταν ο Τραμπ θα είναι έτοιμος», στέλνοντας έτσι μήνυμα τόσο προς τον Λευκό Οίκο όσο και προς τους Ρεπουμπλικανούς στο Κογκρέσο.

Ουκρανία, drone και το οικονομικό ναρκοπέδιο

Την ίδια στιγμή, η ουκρανική οικονομία κινείται σε ένα λεπτό σχοινί, με την κεντρική τράπεζα να διατηρεί τα επιτόκια σταθερά, καθώς η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και η αβεβαιότητα για τις ξένες ροές χρηματοδότησης αυξάνουν τους κινδύνους. Οι ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας ενισχύονται από τις προειδοποιήσεις του ΔΝΤ, το οποίο κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη συνέχιση της βοήθειας προς το Κίεβο σε ένα περιβάλλον όπου οι πολιτικές ισορροπίες, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, παραμένουν ρευστές.

Παράλληλα, η ΕΕ δυσκολεύεται να συμφωνήσει σε νέα πακέτα στήριξης, με ηγέτες όπως ο Βίκτορ Όρμπαν να μπλοκάρουν κρίσιμες αποφάσεις για χρηματοδότηση της Ουκρανίας, επιτείνοντας την αβεβαιότητα για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της χώρας. Η αντιπαράθεση στις Βρυξέλλες γύρω από τα ουκρανικά πακέτα, σε συνδυασμό με την ένταση μεταξύ Τραμπ και Ευρωπαίων για την πολιτική στη Μέση Ανατολή, δημιουργεί ένα εκρηκτικό γεωπολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο το Κίεβο προσπαθεί να «πουλήσει» την τεχνολογία drone ως απαραίτητο εργαλείο για τη συλλογική ασφάλεια Δύσης και ενεργειακών διαδρόμων.

Ουκρανία, drone και ο πόλεμος φθοράς

Η στρατηγική της Ουκρανίας να αναδείξει τα drone ως «πολλαπλασιαστή ισχύος» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων συνδέεται άμεσα με τον πόλεμο φθοράς απέναντι στη Ρωσία, αλλά και με την προσπάθεια να αναβαθμιστεί ως κόμβος τεχνολογίας για συμμάχους στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Η εμπειρία της χρήσης μακράς ακτίνας δράσης μη επανδρωμένων συστημάτων στα μέτωπα, αλλά και η επιχειρησιακή γνώση αναχαίτισης επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές, επιτρέπουν στο Κίεβο να εμφανιστεί όχι μόνο ως αποδέκτης βοήθειας, αλλά ως πάροχος ασφάλειας, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ωστόσο, η εξάρτηση από πολιτικές αποφάσεις σε Ουάσινγκτον και Βρυξέλλες αφήνει την ουκρανική στρατηγική εκτεθειμένη σε καθυστερήσεις, βέτο και εκλογικούς κύκλους, όπως δείχνει τόσο η στάση Τραμπ όσο και το διαρκές μπρα ντε φερ με ηγέτες τύπου Όρμπαν. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η «διπλωματία των drone» της Ουκρανίας συνιστά ταυτόχρονα ευκαιρία αναβάθμισης και ριψοκίνδυνο στοίχημα σε μια παγκόσμια σκακιέρα όπου η ασφάλεια της ενέργειας, ο πόλεμος στο Ιράν και η ευρωπαϊκή ενότητα δοκιμάζονται καθημερινά.