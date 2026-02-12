H 18χρονη τρανς μαθήτρια που είχε εγκαταλείψει το λύκειο και σκότωσε τη μητέρα της και τον ετεροθαλή αδελφό της, πριν αφαιρέσει τη ζωή σε ακόμα έξι ανθρώπους σε σχολείο της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά, εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε φωτογραφίες που ήρθαν στη δημοσιότητα και είχαν αναρτηθεί από μέλη της οικογένειάς της. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και μία ανατριχιαστική εικόνα που τη δείχνει να χαμογελά κρατώντας ένα τουφέκι.

Η Τζέσι Βαν Ρούτσελααρ, η18χρονη πρώην μαθήτρια που εξαπέλυσε ένοπλη επίθεση στο Δευτεροβάθμιο Σχολείο Τάμπλερ Ριτζ, διακρίνεται ανέκφραστη σε αρκετές φωτογραφίες που είχε αναρτήσει η γιαγιά της στο Facebook με αφορμή τα 14α γενέθλιά της. Σε ανάρτηση του Αυγούστου του 2021, έγραφε χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά για τα 14α γενέθλια του εγγονού μας, Τζέσι!! Σε αγαπάμε για πάντα!! XOXO».

Σε άλλη φωτογραφία που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, η Βαν Ρούτσελααρ εμφανίζεται να επιδεικνύει ένα τουφέκι, χαμογελώντας πλατιά, ενώ κάθεται στον καναπέ μαζί με ένα ακόμα μικρό παιδί.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η Βαν Ρούτσελααρ ξεκίνησε τη φονική επίθεση σε ιδιωτική κατοικία στην απομακρυσμένη κοινότητα και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο σχολείο, όπου συνέχισε το μακελειό. Οι Αρχές ανέφεραν ότι η ίδια βρέθηκε νεκρή από αυτοτραυματισμό με πυροβόλο όπλο.

Ο αναπληρωτής επίτροπος της Βασιλικής Καναδικής Έφιππης Αστυνομίας, Ντουέιν ΜακΝτόναλντ, δήλωσε ότι η Βαν Ρούτσελααρ «γεννήθηκε ως βιολογικά άνδρας… και πριν από περίπου έξι χρόνια ξεκίνησε τη διαδικασία μετάβασης σε γυναίκα, ενώ αυτοπροσδιοριζόταν ως γυναίκα».

Όπως ανέφερε ο ίδιος, η δράστιδα ήταν γνωστή στις Αρχές, καθώς η αστυνομία είχε επισκεφθεί το οικογενειακό σπίτι αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια, έπειτα από ανησυχίες που είχαν εκφραστεί για την ψυχική της υγεία. Παράλληλα, είχαν κατασχεθεί πυροβόλα όπλα από την κατοικία, ωστόσο ο νόμιμος κάτοχος, το όνομα του οποίου δεν γνωστοποιήθηκε, προσέφυγε επιτυχώς και τα όπλα του επιστράφηκαν.

Στο σχολείο εντοπίστηκαν ένα μακρύ όπλο και ένα τροποποιημένο πιστόλι, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για τα ίδια όπλα που είχαν κατασχεθεί στο παρελθόν. Στην αρχική ειδοποίηση για ενεργό σκοπευτή, που εκδόθηκε το απόγευμα της Τρίτης, η δράστιδα περιγραφόταν ως «γυναίκα που φορούσε φόρεμα».

Συνολικά έξι άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σχολείο, ενώ σε ιδιωτική κατοικία εντοπίστηκαν τα πτώματα της μητέρας του δράστη, η οποία αναγνωρίστηκε από το CTV News ως η 39χρονη Τζένιφερ Στρανγκ, καθώς και του 11χρονου ετεροθαλή αδελφού της. Περίπου 25 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της χαοτικής επίθεσης, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να περιγράφουν πώς οχυρώθηκαν μέσα σε αίθουσες για περισσότερες από δύο ώρες, μέχρι να τους απομακρύνουν με ασφάλεια από το σχολείο.

Η συγκεκριμένη επίθεση κατατάσσεται ανάμεσα στις πιο φονικές στην ιστορία του Καναδά. Το 1989, ένοπλος είχε σκοτώσει 14 φοιτήτριες στη Σχολή Πολυτεχνείου L’Ecole Polytechnique στο Μόντρεαλ.

Μετά από μαζικές ένοπλες επιθέσεις, η χώρα έχει υιοθετήσει αυστηρά μέτρα ελέγχου των όπλων, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσφατης διεύρυνσης της απαγόρευσης για όπλα που θεωρούνται επιθετικού τύπου.