Ένα μάλλον αμήχανο σκηνικό εκτυλίχθηκε στο υπουργείο Δικαιοσύνης της Τουρκίας κατά τη διάρκεια της τελετής παράδοσης-παραλαβής, με πρωταγωνιστή όχι κάποιον πολιτικό, αλλά μία… καρέκλα.

Μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό που ανακοίνωσε ο Ταγίπ Ερντογάν στις 11 Φεβρουαρίου 2026, που έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις, ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ, πήγε να αναλάβει τα καθήκοντά του από τον προκάτοχό του, Γιλμάζ Τουντς. Όταν όμως κάθισαν στις θέσεις τους για τις επίσημες δηλώσεις, όλοι παρατήρησαν ότι η καρέκλα του νέου υπουργού ήταν αρκετά πιο χαμηλή από του απερχόμενου.

Η διαφορά στο ύψος ήταν τόσο εμφανής, που ο Γκιουρλέκ δεν έκρυψε τη δυσφορία του. Ζήτησε από τους ανθρώπους του υπουργείου να τη διορθώσουν, αλλά παρά τις προσπάθειες των υπαλλήλων να «ανεβάσουν» το κάθισμα, ο μηχανισμός δεν υπάκουσε. Έτσι, ο νέος υπουργός αναγκάστηκε να συνεχίσει την τελετή, ενώ βρισκόταν χαμηλότερα από τον προκάτοχό του, με τον εκνευρισμό να είναι ζωγραφισμένος στο πρόσωπό του.

Σε κάθε περίπτωση, παρά το «τεχνικό» πρόβλημα, οι δύο άνδρες στάθηκαν στο πλευρό του Ερντογάν.

Ο Γιλμάζ Τουντς αποχαιρέτησε το υπουργείο κάνοντας λόγο για «αθόρυβη επανάσταση» στη δικαιοσύνη και μεταρρυθμίσεις που ενίσχυσαν το κράτος δικαίου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα evrensel. Ο Ακίν Γκιουρλέκ ευχαρίστησε θερμά τον Ερντογάν για την εμπιστοσύνη του και υποσχέθηκε να συνεχίσει το έργο του, εστιάζοντας στην ψηφιοποίηση των δικαστηρίων και στην ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης.