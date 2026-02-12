Ένα μάλλον αμήχανο σκηνικό εκτυλίχθηκε στο υπουργείο Δικαιοσύνης της Τουρκίας κατά τη διάρκεια της τελετής παράδοσης-παραλαβής, με πρωταγωνιστή όχι κάποιον πολιτικό, αλλά μία… καρέκλα.

Μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό που ανακοίνωσε ο Ταγίπ Ερντογάν στις 11 Φεβρουαρίου 2026, που έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις, ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ, πήγε να αναλάβει τα καθήκοντά του από τον προκάτοχό του, Γιλμάζ Τουντς. Όταν όμως κάθισαν στις θέσεις τους για τις επίσημες δηλώσεις, όλοι παρατήρησαν ότι η καρέκλα του νέου υπουργού ήταν αρκετά πιο χαμηλή από του απερχόμενου.

Η διαφορά στο ύψος ήταν τόσο εμφανής, που ο Γκιουρλέκ δεν έκρυψε τη δυσφορία του. Ζήτησε από τους ανθρώπους του υπουργείου να τη διορθώσουν, αλλά παρά τις προσπάθειες των υπαλλήλων να «ανεβάσουν» το κάθισμα, ο μηχανισμός δεν υπάκουσε. Έτσι, ο νέος υπουργός αναγκάστηκε να συνεχίσει την τελετή, ενώ βρισκόταν χαμηλότερα από τον προκάτοχό του, με τον εκνευρισμό να είναι ζωγραφισμένος στο πρόσωπό του.

Yılmaz Tunç bakanlık görevini Akın Gürlek’e devretti: Törende alçak koltuk krizi yaşandıhttps://t.co/Zt49mttyzU pic.twitter.com/o31lEcIX14 — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) February 11, 2026

Σε κάθε περίπτωση, παρά το «τεχνικό» πρόβλημα, οι δύο άνδρες στάθηκαν στο πλευρό του Ερντογάν.

Ο Γιλμάζ Τουντς αποχαιρέτησε το υπουργείο κάνοντας λόγο για «αθόρυβη επανάσταση» στη δικαιοσύνη και μεταρρυθμίσεις που ενίσχυσαν το κράτος δικαίου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα evrensel. Ο Ακίν Γκιουρλέκ ευχαρίστησε θερμά τον Ερντογάν για την εμπιστοσύνη του και υποσχέθηκε να συνεχίσει το έργο του, εστιάζοντας στην ψηφιοποίηση των δικαστηρίων και στην ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης.