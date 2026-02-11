Ένταση, επεισόδια και εικόνες πρωτοφανούς θεσμικής πόλωσης σημάδεψαν τη συνεδρίαση της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας, όπου οι δύο νέοι υπουργοί του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ και ο νέος υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί, έδωσαν την πρώτη τους «μάχη» πριν ακόμη ορκιστούν. Κατά τη συνεδρίαση για την ορκωμοσία των νέων υπουργών, βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) προχώρησαν σε κατάληψη της έδρας του προεδρείου, επιχειρώντας να μπλοκάρουν την ορκωμοσία του Ακίν Γκιουρλέκ.

Παρά τις παρασκηνιακές προσπάθειες συνεννόησης μεταξύ των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, συμφωνία δεν επετεύχθη και η διαμαρτυρία κλιμακώθηκε σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με τους βουλευτές του κυβερνώντος AKP. Όταν ο αντιπρόεδρος της Βουλής Μπεκίρ Μποζντάγ κάλεσε τον Γκιουρλέκ στο βήμα, βουλευτές της αντιπολίτευσης περικύκλωσαν την έδρα, ενώ από τις αντιπολιτευόμενες σειρές εκτοξεύθηκε και αντίτυπο του Συντάγματος προς την πλευρά του νέου υπουργού.

Η ένταση γρήγορα μετατράπηκε σε σωματικές συμπλοκές, με βουλευτές των δύο παρατάξεων να ανταλλάσσουν σπρωξιές και γροθιές μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο βουλευτής του CHP Μαχμούτ Τανάλ τραυματίστηκε στο πρόσωπο, με αναφορές ακόμη και για κάταγμα στη μύτη, σε επεισόδιο που αποτυπώθηκε στις κάμερες και πυροδότησε νέες καταγγελίες της αντιπολίτευσης για «κοινοβουλευτικό τραμπουκισμό».

Παρά το χάος, ο Γκιουρλέκ και ο Μουσταφά Τσιφτσί κατάφεραν τελικά να φτάσουν στο βήμα μέσα από «ανθρώπινο τείχος» βουλευτών του AKP και να δώσουν τον προβλεπόμενο όρκο, επισφραγίζοντας την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Η νυχτερινή κίνηση Ερντογάν

Το επεισόδιο στη Βουλή ήρθε λίγες ώρες μετά την αιφνιδιαστική απόφαση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να αντικαταστήσει δύο κρίσιμους υπουργούς: τον μέχρι πρότινος υπουργό Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντς και τον υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Με προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αργά το βράδυ, ο μέχρι τώρα γενικός εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης Ακίν Γκιουρλέκ ορίστηκε νέος υπουργός Δικαιοσύνης, ενώ ο μέχρι πρότινος νομάρχης Ερζερούμ Μουσταφά Τσιφτσί ανέλαβε το υπουργείο Εσωτερικών.

Η Άγκυρα ερμηνεύει την κίνηση ως στρατηγική σκλήρυνσης σε δύο καίρια μέτωπα: τη δικαστική διαχείριση των πολιτικών υποθέσεων και τον έλεγχο της εσωτερικής ασφάλειας, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση μιλά για «έτος μεταρρυθμίσεων» και ταυτόχρονα εντείνει την πίεση στην αντιπολίτευση.

Ο ίδιος ο Ερντογάν ευχαρίστησε δημόσια τους αποχωρούντες υπουργούς και ευχήθηκε «καλή επιτυχία» στους διαδόχους τους, δίνοντας το στίγμα συνέχειας της πολιτικής γραμμής, αλλά με πιο επιθετικό πολιτικό προσωπικό.​

Ποιος είναι ο Ακίν Γκιουρλέκ

Ο Ακίν Γκιουρλέκ έχει χτίσει το δημόσιο προφίλ του ως σκληρός δικαστικός λειτουργός, με θητεία σε υποθέσεις που σημάδεψαν τις σχέσεις της τουρκικής Δικαιοσύνης με την αντιπολίτευση και τα κουρδικά πολιτικά κινήματα. Ως επικεφαλής της Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης, συνδέθηκε με τη δίκη του Σελαχατίν Ντεμιρτάς, πρώην συμπροέδρου του φιλοκουρδικού HDP, ο οποίος καταδικάστηκε σε 4 χρόνια και 8 μήνες για «τρομοκρατική προπαγάνδα», αλλά και με βαριές ποινές σε μέλη της Προοδευτικής Ένωσης Δικηγόρων.

Στο ίδιο δικαστικό πλαίσιο εντάσσονται και οι αποφάσεις σε βάρος της Τζανάν Καφταντζιόγλου, κορυφαίου στελέχους του CHP στην Κωνσταντινούπολη, που καταδικάστηκε σε 9 χρόνια και 8 μήνες φυλάκιση για παλαιότερες αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, εξέλιξη που ερμηνεύτηκε ως μεθοδευμένη πολιτική αποδυνάμωσή της.

Καθοριστικός ήταν και ο ρόλος του στη δικαστική πίεση προς τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με σειρά κατηγοριών, από «δημόσια προσβολή δημόσιου λειτουργού» έως μεγάλης κλίμακας οικονομικά αδικήματα, που, αν εδραιωθούν, μπορεί να του κοστίσουν τόσο την ελευθερία όσο και τα πολιτικά του δικαιώματα.

Η καριέρα του Γκιουρλέκ χαρακτηρίζεται από ταχύτατη άνοδο: από πρόεδρος ποινικού δικαστηρίου σε κεντρικό διαχειριστή «πολιτικών φακέλων» και, πλέον, σε υπουργό Δικαιοσύνης, σε μια πορεία που αναδεικνύει πόσο στενά διασταυρώνονται οι δικαστικοί θεσμοί με το προεδρικό σύστημα εξουσίας στην Τουρκία. Κριτικοί τον περιγράφουν ως «διώκτη των αντιπάλων του Ερντογάν» και πολιτικό διαμεσολαβητή ανάμεσα στην εκτελεστική εξουσία και τη Δικαιοσύνη, ενώ οι υποστηρικτές του μιλούν για έναν αμείλικτο λειτουργό απέναντι στην «τρομοκρατία και την υπονόμευση του κράτους».

Τι σηματοδοτεί η σύγκρουση στο κοινοβούλιο

Το χθεσινό χάος στο τουρκικό Κοινοβούλιο αποκαλύπτει το βάθος της κρίσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στην αντιπολίτευση και τους θεσμούς που ελέγχονται από την προεδρία Ερντογάν, με τη Δικαιοσύνη στο επίκεντρο. Η επιλογή του Γκιουρλέκ, ενός συμβολικού προσώπου για τις διώξεις κατά Ντεμιρτάς, Καφταντζιόγλου και Ιμάμογλου, στέλνει μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να χαλαρώσει τη δικαστική πίεση, αλλά αντιθέτως να την «αναβαθμίσει» σε υπουργικό επίπεδο.

Η εικόνα βουλευτών να συγκρούονται γύρω από το βήμα, να εκτοξεύουν το Σύνταγμα προς τον νέο υπουργό και να σχηματίζουν ανθρώπινες αλυσίδες για να τον προστατεύσουν, συμπυκνώνει μια θεσμική πόλωση που δύσκολα θα αποκλιμακωθεί στο άμεσο μέλλον. Για την αντιπολίτευση, ο διορισμός Γκιουρλέκ και το επεισόδιο στη Βουλή επιβεβαιώνουν την πεποίθηση ότι η Δικαιοσύνη έχει μετατραπεί σε εργαλείο εξουδετέρωσης πολιτικών αντιπάλων, ενώ για την κυβέρνηση είναι ένα ακόμη βήμα στην κατεύθυνση ενός «σκληρού κράτους» απέναντι σε ό,τι χαρακτηρίζει «τρομοκρατία» και «υπονόμευση».