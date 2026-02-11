Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, λίγες ώρες πριν συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αντικατέστησε σήμερα τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών σε έναν μίνι ανασχηματισμό, με τον επικεφαλής εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης Ακίν Γκιουρλέκ να αναλαμβάνει το αξίωμα του υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αναφέρεται ότι ο Γκιουρλέκ αντικατέστησε τον Γιλμάζ Τουντς στο υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ ο Ερντογάν διόρισε τον κυβερνήτη της επαρχίας Ερζερούμ Μουσταφά Τσιφτσί ως υπουργό Εσωτερικών στη θέση του Αλί Γερλίκαγια.

«Οι νέοι υπουργοί είναι γνωστοί στην κοινή γνώμη και έχουν πολιτικό βάρος. Αυτή η αλλαγή θα αλλάξει τον σχεδιασμό και στην εσωτερική πολιτική αλλά και στην εξωτερική πολιτική. Ο ανασχηματισμός δεν αφορά μόνο την αντικατάσταση ονομάτων, προσώπων είναι και μια νέα πολιτική βιτρίνα», ανέφερε ο τουρκικός τύπος.