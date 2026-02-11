Στο νησί της Πριγκήπου πραγματοποιείται το νέο συλλαλητήριο της καμπάνιας του Ρεπουμπλικανικού Λάϊκού Κόμματος (CHP) της Τουρκίας, που ξεκίνησε μετά τη σύλληψη και προφυλάκιση, στις 23 Μαρτίου 2025, του υποψήφιου προέδρου και εκλεγμένου δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Τη συγκέντρωση επισκιάζει η σύλληψη, λίγες ώρες νωρίτερα, του προέδρου της Νεολαίας CHP στα Πριγκηπονήσια, Ραμαζάν Γιλντίζ, ο οποίος οδηγήθηκε στη διεύθυνση ασφαλείας στο Βατάν.

Από τις φυλακές Σηλυβρίας, ο Ιμάμογλου έστειλε γραπτό μήνυμα στους κατοίκους της Πριγκήπου, χαιρετίζοντας τους «αγωνιστές της δημοκρατίας» που από τις 19 Μαρτίου, όπως τόνισε, υπερασπίζονται τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία. Εξήρε τον δήμαρχο Αλί Ερτζάν Ακπολάτ για τις «λαϊκές» πολιτικές του CHP στα νησιά, υπενθυμίζοντας έργα υποδομής, αναπλάσεις δημόσιων χώρων, ενίσχυση των θαλάσσιων συγκοινωνιών και κοινωνικές παρεμβάσεις, ως απόδειξη ότι «τα χρήματα του λαού επιστρέφουν στον λαό».

Στο μήνυμά του, ο Ιμάμογλου στρέφει τα βέλη του στην κυβέρνηση και ιδίως στον νέο υπουργό Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ, τον οποίο εμφανίζει ως κεντρικό πρόσωπο της «εργαλειοποίησης» της δικαιοσύνης. Κάνει λόγο για «τη μεγαλύτερη και πιο βρώμικη πολιτική επιχείρηση» στη σύγχρονη δημοκρατική ιστορία της Τουρκίας, καταγγέλλοντας σκευωρίες, εκβιασμούς, αβάσιμες κατηγορίες εναντίον του, αλλά και πιέσεις που, όπως υποστηρίζει, φτάνουν πλέον έως και στις οικογένειες των αντιπάλων της εξουσίας.

«Η απειλή μέσω της οικογένειας είναι δειλία, ατίμωση και προσβολή της δικαιοσύνης· είναι βασανιστήριο και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», σημειώνει, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό αυτών των πρακτικών. Κατά τον Ιμάμογλου, ο διορισμός του Ακίν Γκιουρλέκ στο υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαιώνει ότι οι έρευνες και οι δίκες σε βάρος του είναι πλήρως πολιτικά κατευθυνόμενες «από την κορυφή της εξουσίας», σε μια περίοδο που, όπως αναφέρει, η εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη έχει πέσει κάτω από το 20%.

Προειδοποιεί ότι όσο η δικαιοσύνη παραμένει υπό πολιτικό έλεγχο, «το αύριο θα είναι χειρότερο από το σήμερα», με την αυθαιρεσία να υπονομεύει και την οικονομία. Ωστόσο, διαμηνύει ότι ο «αγώνας αξιοπρέπειας και δικαιοσύνης» θα συνεχιστεί μέχρις ότου οι κυβερνώντες «μάθουν να χάνουν στην κάλπη» και αποσύρουν τα χέρια τους από τη δικαιοσύνη, ώστε να κερδίσουν «η δημοκρατία, η ελευθερία και οι 86 εκατομμύρια πολίτες της Τουρκίας».

Σε πολιτικό επίπεδο, ο Ιμάμογλου συνδέει τον προσωπικό του δικαστικό αγώνα με την πορεία του CHP προς την εξουσία υπό τον πρόεδρο του κόμματος, Οζγκιούρ Οζέλ. Τονίζει ότι η «πορεία προς την κυβέρνηση» συνεχίζεται με «μεγάλη αποφασιστικότητα και πίστη» και στέλνει μήνυμα ότι «θα χάσουν, έτσι κι αλλιώς θα χάσουν», επαναφέροντας το σύνθημα «Όλα θα πάνε πολύ καλά» ως υπόσχεση για μια Τουρκία «δικαιοσύνης, ελευθερίας, ευημερίας και αφθονίας».