Τραγικός είναι ο απολογισμός των πλημμυρών στην Κολομβία, καθώς μέσα σε μόλις δώδεκα ημέρες 22 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι σφοδρές βροχοπτώσεις, που χαρακτηρίζονται ασυνήθιστες για τη συγκεκριμένη εποχή, έχουν βυθίσει κάτω από το νερό χιλιάδες σπίτια, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές.

Μόνο στα διαμερίσματα της Κόρδοβας και του Σούκρε, οι αρχές ανακοίνωσαν 14 θανάτους και τουλάχιστον 9.000 πλημμυρισμένα νοικοκυριά.

Σ’ αυτή την κυρίως κτηνοτροφική περιφέρεια, οι κάτοικοι προσπαθούν να διασώσουν, με τη βοήθεια ταχύπλοων, αυτοσχέδιων πλεούμενων και φορτηγών, τα τελευταία αγαθά τους στις ζώνες που έχουν πληγεί περισσότερο, όπου το νερό φθάνει μέχρι τη μέση των ανθρώπων, σύμφωνα με μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν από δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Χάσαμε τα πάντα, όλα τα πράγματά μας, όλες τις συσκευές του νοικοκυριού μας, και είμαστε πολύ ανήσυχοι επειδή δεν ξέρουμε τι θα συμβεί», λέει η 43χρονη Ένιντ Γκόμες.

«Δεν έχουμε παρά τα ρούχα που φοράμε», λέει από τη Μοντερία, την πρωτεύουσα της Κόρδοβας, όπου ο αριθμός των πληγέντων έχει φθάσει τις 150.000.

Προχθές, Κυριακή, οι κολομβιανές αρχές είχαν ανακοινώσει τουλάχιστον 13 νεκρούς στη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας σε διάφορες περιφέρειες της Κολομβίας εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων.

Ένα ψυχρό μέτωπο, που έφθασε στην κολομβιανή Καραϊβική από το βόρειο τμήμα της αμερικανικής ηπείρου, αύξησε, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, τις βροχοπτώσεις κατά περισσότερο από 64% τον Ιανουάριο σε σχέση με το μέσο όρο, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας (IDEAM), το οποίο υπογράμμισε ότι το φαινόμενο αυτό συμβαίνει «στο πλαίσιο κλιματικής κρίσης».