Ένα παντρεμένο ζευγάρι Ουκρανών κείτονται παγωμένο στο χιόνι. Προηγουμένως, το ζευγάρι προσπάθησε να εγκαταλείψει το κατεχόμενο χωριό τους όταν έγιναν στόχος ρωσικών drones που τους σκότωσαν τον έναν μετά τον άλλον.

Η Βαλεντίνα Κλότσκοφ, 52 ετών, και ο σύζυγός της Βαλέριι, 54 ετών, προσπαθούσαν να δραπετεύσουν από το Χραμπόβσκε στην περιοχή Σούμι της Ουκρανίας όταν εντοπίστηκαν από ρωσικά drones που τους κυνήγησαν με σκοπό να τους δολοφονήσουν. Πρώτη χτυπήθηκε και πέθανε η Βαλεντίνα. Τραυματισμένη και καθισμένη όρθια σε ένα αυτοσχέδιο έλκηθρο, ο σύζυγός της την έσερνε μέσα από ένα παγωμένο μονοπάτι που οδηγούσε έξω από το χωριό. Ένα ρωσικό drone-καμικάζι FPV έπεσε με ορμή πάνω της, διαμελίζοντάς την. Συντετριμμένος ο Βαλέριι, αντί να τρέξει για να σωθεί, γονάτισε δίπλα στο σώμα της γυναίκας του αρνούμενος να την αφήσει και να φύγει. Λίγο αργότερα, ένα άλλο drone έφτασε και τον σκότωσε κι αυτόν. Πλάνα που τραβήχτηκαν από άλλο drone δείχνουν τον τραυματισμένο σύζυγο να κλαίει δίπλα στο σώμα της γυναίκας του πριν χτυπηθεί.

Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο για 33 χρόνια. Μια εβδομάδα αργότερα, τα σώματά τους παραμένουν εκεί που έπεσαν. Ο θάνατός τους έχει γίνει θλιβερό σύμβολο των απλών πολιτών που βρέθηκαν στο στόχαστρο της σύρραξης. «Ήταν ευγενικοί άνθρωποι, που ζούσαν μια απλή ζωή μαζί και αγαπούσαν πολύ ο ένας τον άλλον», δήλωσε στους Times η αδερφή της Βαλεντίνα. «Η σκέψη της αδερφής μου να κείτεται διαμελισμένη στο χιόνι, χωρίς να μπορεί κανείς να τους περισυλλέξει, είναι αφόρητη».

Το Χραμπόβσκε, ένα μικρό συνοριακό χωριό που κάποτε είχε περισσότερους από 400 κατοίκους, έπεσε στα χέρια ρωσικών στρατευμάτων από την 34η Ταξιαρχία Μηχανοκίνητων Τυφεκιοφόρων της Φρουράς στις 19 Δεκεμβρίου. Πολλοί χωρικοί είχαν ήδη εγκαταλείψει το χωριό, αλλά δεκάδες άλλοι έμειναν πίσω, συμπεριλαμβανομένων των Κλότσκοφ. Η Βαλεντίνα εργαζόταν στο τοπικό κατάστημα, ενώ ο Βαλέριι ήταν μηχανικός τρακτέρ. «Η επιλογή τους να μείνουν ήταν απλή», εξήγησε η αδερφή της Βαλεντίνα. «Ήταν Ουκρανοί, που ζούσαν στο σπίτι τους, στη γη τους, στη χώρα τους. Δεν ήθελαν να την αφήσουν για να πάνε κάπου αλλού». Αφού κατέλαβαν το χωριό, οι ρωσικές δυνάμεις συνέλαβαν δεκάδες κατοίκους, αναγκάζοντας 52 άτομα να βρουν προσωρινό καταφύγιο στην τοπική εκκλησία πριν τους απελάσουν στη Ρωσία μια μέρα αργότερα.

Οι απαγωγές προκάλεσαν οργή σε όλη την Ουκρανία και καταδίκη από τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα συνέκρινε την επιχείρηση των Ρώσων με επιδρομή τρομοκρατών. «Οι Ρώσοι εισβολείς έχουν απαγάγει πέντε ντουζίνες πολίτες, κυρίως ηλικιωμένες γυναίκες, από ένα μικροσκοπικό ουκρανικό χωριό, το Χραμπόβσκε», είπε. «Με τέτοιες μεσαιωνικού τύπου επιδρομές, η Ρωσία του Πούτιν δείχνει ότι δεν διαφέρει από τρομοκρατικές ομάδες όπως η ISIS, η Μπόκο Χαράμ ή η Χαμάς. Απαιτούμε την επιστροφή των πολιτών ομήρων μας» συμπλήρωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών.

Προπαγανδιστικά βίντεο που δημοσιεύθηκαν τον Ιανουάριο έδειχναν τρομοκρατημένους πολίτες να κάνουν δηλώσεις στη Ρωσία, ενώ ένα άλλο βίντεο έδειχνε έναν αιχμάλωτο Ουκρανό στρατιώτη να αναγκάζεται να επαινεί τα ρωσικά στρατεύματα και να τραγουδά τον εθνικό ύμνο. Ωστόσο, οι Κλότσκοφ κρύφτηκαν αρχικά στο υπόγειό τους για να αποφύγουν τη σύλληψη. Η οικογένειά τους, εν τω μεταξύ, προσπαθούσε απεγνωσμένα να επικοινωνήσει μαζί τους. Η αδερφή της Βαλεντίνα έστελνε επανειλημμένα μηνύματα που έμειναν αναπάντητα, όπου ρωτούσε αν ήταν ζωντανοί. Μέρες αργότερα, παρακάλεσε τη Βαλεντίνα να της στείλει μήνυμα όποτε μπορούσε, και στις 21 Ιανουαρίου, στάλθηκε το τελευταίο μήνυμα. Η αδερφή της Βαλεντίνα της ευχήθηκε χρόνια πολλά, αλλά το μήνυμα δεν διαβάστηκε ποτέ. Μόλις έξι ημέρες αργότερα, λόγω της έλλειψης τροφής και των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, το ζευγάρι βγήκε από την κρυψώνα του και προσπάθησε να δραπετεύσει.

Ουκρανοί διασώστες τους εντόπισαν και προσπάθησαν να συντονίσουν μια επιχείρηση διάσωσης με drone, ρίχνοντας μια συσκευή επικοινωνίας για να τους οδηγήσει σε ασφαλές μέρος. Ένας αστυνομικός από τη μονάδα διάσωσης White Angels, η Ολένα Σταβίτσκα, περιέγραψε τις επίμονες προσπάθειες για τη διάσωσή τους. Αποκάλυψε ότι η εξειδικευμένη μονάδα άρχισε να συγκεντρώνει μια ομάδα ανδρών για να παραλάβει το ζευγάρι, καθώς η περιοχή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Η Σταβίτσκα συνέχισε εξηγώντας ότι η περιοχή βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση με FPV drones να πετούν από πάνω, γι’ αυτό και απαιτήθηκε στρατιωτική βοήθεια. «Όλα αυτά ήταν ήδη σχεδιασμένα και οργανωμένα, και η ώρα και το σημείο συνάντησης είχαν καθοριστεί, όπου έπρεπε να τους συναντήσω, μαζί με τους στρατιώτες», είπε.

Αλλά ρωσικά drones παρακολούθησαν επίσης το ζευγάρι. Γύρω στη 1 μ.μ., όταν ο Βαλέριι σταμάτησε για να ξεκουραστεί, ένα drone χτύπησε τη σύζυγό του. Συντετριμμένος ο σύζυγος έμεινε δίπλα της, ενώ κι άλλα drones συνέχισαν να κάνουν κύκλους από πάνω του. Καθώς έπεφτε το σκοτάδι, μια ακόμα έκρηξη τον σκότωσε.



Η αποστολή διάσωσης εγκαταλείφθηκε όταν δεν εντοπίστηκε καμία περαιτέρω κίνηση. Η αποτυχημένη διαφυγή τους και τα σώματά τους που εξακολουθούσαν να βρίσκονται στο χιόνι αποτελούν τραγικά δείγματα της βάναυσης πραγματικότητας του πολέμου στην Ουκρανία, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Δείτε το βίντεο – Προσοχή περιέχει σκληρές εικόνες: