Μια δικαστής απέρριψε σήμερα αίτημα έκδοσης μιας προσωρινής διαταγής παύσης των επιχειρήσεων καταστολής της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεάπολη, μετά από αγωγή που είχαν καταθέσει πολιτειακοί αξιωματούχοι κατηγορώντας ομοσπονδιακούς πράκτορες για εκτεταμένες παραβιάσεις πολιτικών δικαιωμάτων.

Η δικαστής Κέιτ Μενέντες δήλωσε ότι το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Μινεσότα κατέδειξε με σαφήνεια ότι οι τακτικές πρακτόρων μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων πυροβολισμών και αποδείξεων για αναγνωρίσεις με βάση φυλετικά χαρακτηριστικά, έχουν «βαθιές και ακόμη και οδυνηρές συνέπειες για την Πολιτεία της Μινεσότα, τη Μινεάπολη και τους κατοίκους της Μινεσότα».

Ωστόσο, η δικαστής έκρινε ότι τα επιχειρήματα των εναγόντων δεν ήταν επαρκή για να εκδώσει μια τέτοια προσωρινή εντολή. Τόνισε επίσης πως ένα ομοσπονδιακό εφετείο ανέτρεψε πρόσφατα μια άλλη δικαστική εντολή για περιορισμό των αλληλεπιδράσεων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ με διαδηλωτές στη Μινεσότα.

Η αγωγή είχε στόχο να μπλοκάρει ή να περιορίσει μια επιχείρηση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ με αποστολή χιλιάδων πρακτόρων μετανάστευσης στη Μινεάπολη-Σεντ Πολ, πυροδοτώντας εβδομάδες διαδηλώσεων και οδηγώντας στις δολοφονίες δύο Αμερικανών πολιτών από ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, του οποίου η πόλη είναι επίσης από τους ενάγοντες, δήλωσε απογοητευμένος από την απόφαση, αλλά τόνισε ότι θα συνεχίσει να κινείται δικαστικά. «Αυτή η απόφαση δεν αλλάζει αυτά που έχουν βιώσει οι άνθρωποι εδώ – φόβο, αναστάτωση και ζημιά που προκλήθηκε από μια ομοσπονδιακή επιχείρηση που δεν ανήκε ποτέ στη Μινεάπολη εξαρχής», δήλωσε ο Φρέι σε ανακοίνωσή του.

Από την πλευρά της, η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Παμ Μπόντι, σε ανάρτηση στο X, χαιρέτισε αμέσως την απόφαση κάνοντας λόγο για μια «τεράστια νομική νίκη», σημειώνοντας ότι η δικαστής που εξέδωσε την απόφαση είχε διοριστεί από τον Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.