Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά σε μια αθόρυβη αλλά τεράστια επέκταση του δικτύου κράτησης μεταναστών, μετατρέποντας βιομηχανικές αποθήκες σε κέντρα μαζικής κράτησης υπό τον έλεγχο της ICE, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων σε δεκάδες τοπικές κοινωνίες στις ΗΠΑ.

ICE: Μαζική κράτηση σε βιομηχανικές αποθήκες

Η ICE σχεδιάζει να μετατρέψει 23 μεγάλες βιομηχανικές αποθήκες σε οκτώ πολιτείες σε κέντρα κράτησης που μπορούν συνολικά να φιλοξενήσουν έως και 80.000 ανθρώπους, στο πλαίσιο της στρατηγικής της κυβέρνησης Τραμπ για μαζικές απελάσεις. Σε κάθε αποθήκη υπολογίζεται ότι θα κρατούνται μεταξύ 1.500 και 10.000 μετανάστες, σε μια δομή τύπου «hub-and-spoke»: πρώτα σύντομη επεξεργασία φακέλων σε κέντρα υποδοχής και στη συνέχεια μεταφορά σε γιγαντιαίες μονάδες κράτησης έως την απέλαση. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) έχει ήδη αγοράσει αυτό τον μήνα δύο τέτοιες εγκαταστάσεις, μία στο Williamsport του Μέριλαντ αντί 102 εκατ. δολαρίων και μία στο Surprise της Αριζόνα αντί 70 εκατ. δολαρίων, χωρίς να απαιτείται έγκριση από τις τοπικές αρχές.

Οι αποθήκες βρίσκονται κοντά σε αυτοκινητοδρόμους και αεροδρόμια, είναι τεράστιοι κενές «κελύφη» με τσιμεντένια δάπεδα και ψηλά ταβάνια, που τώρα σχεδιάζεται να γεμίσουν με θαλάμους κράτησης, κουζίνες, ιατρικές δομές, χώρους προσευχής, βιβλιοθήκες δικαίου και κλειστούς/υπαίθριους χώρους άθλησης. Παρά τον όγκο των απαιτούμενων εργασιών, τα εσωτερικά έγγραφα προβλέπουν ότι οι πρώτοι κρατούμενοι θα μπουν σε διάστημα 30 έως 60 ημερών από την έγκριση των σχεδίων, κάτι που ειδικοί χαρακτηρίζουν εξαιρετικά δύσκολο, τόσο τεχνικά όσο και σε επίπεδο τήρησης των ομοσπονδιακών προδιαγραφών για συνθήκες κράτησης.

Αντίδραση πόλεων και φόβοι για συνθήκες κράτησης της ICE

Σε πόλεις όπως η Kansas City, το Roxbury στο Νιου Τζέρσεϊ, η Oklahoma City και το Chester στη Νέα Υόρκη, κάτοικοι, δήμαρχοι και βουλευτές ξεσηκώνονται απέναντι στα σχέδια της ICE. Ο δήμαρχος του Κάνσας Σίτι, Κουίντον Λούκας, χαρακτήρισε «μη ανθρώπινη» αυτή τη μορφή κράτησης και το δημοτικό συμβούλιο ψήφισε πενταετές μορατόριουμ σε νέα ιδιωτικά κέντρα κράτησης την ίδια ημέρα που αξιωματούχοι της ICE επιθεωρούσαν μια αποθήκη 920.000 τετραγωνικών ποδών, σχεδιασμένη να φιλοξενεί έως 7.500 ανθρώπους. Σε πολλές από τις 23 κοινότητες έχουν ήδη γίνει διαμαρτυρίες, γεμάτες συνεδριάσεις συμβουλίων και προσπάθειες να χρησιμοποιηθούν πολεοδομικοί ή περιβαλλοντικοί κανόνες για να μπλοκαριστούν τα σχέδια, αν και τα δικαστήρια συχνά αναγνωρίζουν στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση το δικαίωμα να παρακάμπτει την τοπική νομοθεσία όταν επικαλείται ομοσπονδιακή αποστολή, όπως γράφει η Washington Post.

Πέρα από τους νομικούς αγώνες, εντείνεται η ανησυχία για τις πραγματικές συνθήκες κράτησης που θα διαμορφωθούν σε αυτά τα βιομηχανικά κτίρια. Πρώην εργαζόμενοι σε παλιά αποθήκη ανταλλακτικών στο Chester περιγράφουν καλοκαίρια με αφόρητη ζέστη και ελάχιστο εξαερισμό, συνθήκες που θεωρούν ακατάλληλες για ανθρώπινη διαβίωση. Νομικοί της ACLU προειδοποιούν ότι η μετατροπή αποθηκών σε χώρους κράτησης δυσκολεύει την εφαρμογή βασικών προδιαγραφών, όπως ειδικοί θάλαμοι με αρνητική πίεση για την απομόνωση ασθενών με φυματίωση. Ήδη, εσωτερικοί επιθεωρητές της ICE κατέγραψαν 60 παραβιάσεις ομοσπονδιακών κανόνων σε υφιστάμενη δομή τύπου «σκηνής» στο Camp East Montana στο Ελ Πάσο, που σήμερα είναι το μεγαλύτερο κέντρο κράτησης της υπηρεσίας, με 3.800 κρατούμενους. Για πολλούς κατοίκους, οι ψυχρές τσιμεντένιες αποθήκες της ICE γίνονται πλέον σύμβολο του πώς η νέα φάση της μεταναστευτικής καταστολής φτάνει κυριολεκτικά έξω από την πόρτα τους.