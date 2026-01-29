Ως ένα πολιτικό «αλεξικέραυνο» αυτοπροσδιορίστηκε ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, ανακοινώνοντας παράλληλα την απόφασή του να μην θέσει ποτέ ξανά υποψηφιότητα για οποιαδήποτε δημόσια θέση. Η δήλωσή του έρχεται σε μια περίοδο έντονης πόλωσης, με τον Γουόλς να βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής για τη στάση του απέναντι στις πρόσφατες επιδρομές της ICE στην πολιτεία του.

Ο Γουόλς, 61 ετών, ο οποίος ήταν υποψήφιος για αντιπρόεδρος με το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής υποψήφιας για την προεδρία Κάμαλα Χάρις που ηττήθηκε από τον Ρεπουμπλικανό Ντόναλντ Τραμπ, πρόκειται να τερματίσει τη δεύτερη θητεία του ως κυβερνήτης στις αρχές του 2027.

Ο πρώην δάσκαλος και προπονητής ανακοίνωσε στις 5 Ιανουαρίου ότι δεν θα επιδιώξει μια τρίτη θητεία ως κυβερνήτης. Αντίθετα, ο Γουόλς είπε ότι θέλει να επικεντρωθεί σε ένα σκάνδαλο απάτης στο σύστημα πρόνοιας της πολιτείας, το οποίο οδήγησε σε πολιτική κρίση αφού ο Τραμπ χρησιμοποίησε το ζήτημα αυτό για να επιτεθεί στον κυβερνήτη.

Ο Γουόλς είχε αφήσει τότε ανοιχτό το ενδεχόμενο να θέσει και πάλι υποψηφιότητα. Όμως, σε συνέντευξή του χθες, Τετάρτη, στον καλωδιακό τηλεοπτικό ειδησεογραφικό σταθμό MS Now, απέκλεισε οποιεσδήποτε μελλοντικές πολιτικές φιλοδοξίες.

«Δεν έχω πολιτικές βλέψεις, δεν θα είμαι ποτέ ξανά υποψήφιος για αιρετό αξίωμα», δήλωσε. «Ποτέ ξανά».

«Αναγνωρίζω ότι είμαι ένα αλεξικέραυνο», δήλωσε ο Γουόλς για τους πολιτικούς εχθρούς του. «Ξέρω ότι με μισούν προσωπικά και το βγάζουν στους ψηφοφόρους της περιφέρειάς μου».

Πριν εκλεγεί για πρώτη φορά το 2018 ως ο 41ος κυβερνήτης της Μινεσότα, ο Γουόλς, βετεράνος του αμερικανικού στρατού, είχε υπηρετήσει έξι θητείες στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε πρόσφατα κατηγορήσει τον Γουόλς και τη Μινεσότα, η οποία έχει μεγάλο πληθυσμό Σομαλοαμερικανών και μεταναστών από τη Σομαλία, για φερόμενη ως απάτη, η οποία χρονολογείται από το 2020, εκ μέρους μερικών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που διαχειρίζονταν τη φροντίδα των παιδιών και άλλα προγράμματα κοινωνικών υπηρεσιών στην πολιτεία υποστηριζόμενες από ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Γουόλς χαρακτήρισε κρίση το σκάνδαλο απάτης και δήλωσε πως θέλει να αφήσει «άλλους να ανησυχούν για τις εκλογές, ενώ εγώ θα επικεντρωθώ στη δουλειά». Πρόσθεσε πως η πολιτεία καλωσορίζει την ομοσπονδιακή στήριξη για την καταπολέμηση της απάτης, αλλά δήλωσε ότι ο Τραμπ και άλλοι Ρεπουμπλικανοί «θέλουν να κάνουν την πολιτεία μας ένα πιο ψυχρό, πιο κακό μέρος» και τους χαρακτήρισε «καιροσκόπους οι οποίοι είναι πρόθυμοι να βλάψουν το λαό μας για να σημειώσουν λίγους φτηνούς πόντους».

Οι επιδρομές με στόχο απελάσεις άρχισαν στις αρχές Δεκεμβρίου στη Μινεσότα, όταν η κυβέρνηση Τραμπ ανέπτυξε πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης και συνόρων (ICE και Border Patrol) στην περιφέρεια της Μινεάπολης-Σεντ Πολ. Το Νοέμβριο ο Τραμπ είχε περιγράψει τη Μινεσότα ως «κόμβο ξεπλύματος χρημάτων».