Ένας από τους πρώτους ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο που χρησιμοποίησε το εγκεφαλικό εμφύτευμα του Έλον Μασκ λέει ότι «αισθάνεται μαγικά» και πιστεύει ότι αυτή η επαναστατική τεχνολογία θα μπορούσε να μεταμορφώσει τις ζωές όσων πάσχουν από σοβαρή παράλυση.

«Είναι μια τεράστια αλλαγή στη ζωή σου όταν δεν μπορείς πλέον να κουνήσεις κανένα από τα άκρα σου», δήλωσε ο Σεμπάστιαν Γκόμεζ-Πένια, εθελοντής στην πρώτη δοκιμή της συσκευής στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία αναπτύχθηκε από την εταιρεία του Μασκ, Neuralink.

«Αυτού του είδους η τεχνολογία σου δίνει κάπως μια νέα ελπίδα».

Ο Σεμπ είχε μόλις ολοκληρώσει το πρώτο του εξάμηνο στην ιατρική σχολή, όταν ένα ατύχημα τον άφησε παράλυτο από τον λαιμό και κάτω. Είναι ένας από τους επτά ανθρώπους στους οποίους τοποθετήθηκε το τσιπ στη δοκιμή του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει την ασφάλεια και την αξιοπιστία της συσκευής.

Το τσιπ της Neuralink, το οποίο συνδέεται με 1.024 ηλεκτρόδια εμφυτευμένα στον εγκέφαλό του, τοποθετήθηκε κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης που διήρκησε πέντε ώρες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Λονδίνου (UCLH). Αν και συμμετείχαν Βρετανοί χειρουργοί και μηχανικοί της Neuralink, το Sky News αναφέρει πως η συσκευή εμφυτεύτηκε από το ρομπότ R1 της Neuralink – το οποίο αναπτύχθηκε για να εισάγει τα μικροσκοπικά ηλεκτρόδια στον εύθραυστο εγκεφαλικό ιστό.

Τα ηλεκτρόδια εισήχθησαν περίπου 4 χιλιοστά στην επιφάνεια του εγκεφάλου του Σεμπ, στην περιοχή που ελέγχει τις κινήσεις των χεριών. Τα νευρικά σήματα μεταφέρονται μέσω νημάτων περίπου 10 φορές λεπτότερων από μια ανθρώπινη τρίχα στο τσιπ, το οποίο είναι τοποθετημένο σε μια κυκλική οπή στο κρανίο του Σεμπ. Τα δεδομένα από το τσιπ μεταφέρονται ασύρματα σε έναν υπολογιστή στον οποίο ένα λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης «μαθαίνει» να ερμηνεύει τα σήματα, μεταφράζοντας τις εντολές του Σεμπ προς τα χέρια του σε κίνηση ενός κέρσορα στο λάπτοπ ή το τηλέφωνό του.

«Όταν σκέφτομαι να κουνήσω το χέρι μου, είναι ωραίο να βλέπω ότι… κάτι συμβαίνει πραγματικά», είπε. «Απλώς το σκέφτεσαι και το κάνει».

«Είναι συγκλονιστικό – μπορείτε να δείτε το επίπεδο ελέγχου που έχει», δήλωσε ο κ. Χαρίθ Άκραμ, νευροχειρουργός στο UCLH και επικεφαλής ερευνητής της δοκιμής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Neuralink χρειάστηκε σχεδόν 20 χρόνια για να αναπτύξει την τεχνολογία του τσιπ και των ηλεκτροδίων, το χειρουργικό ρομπότ και τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Η πρώτη συσκευή εμφυτεύτηκε σε έναν Αμερικανό εθελοντή πριν από δύο χρόνια· τώρα 21 άτομα στις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαθέτουν μία. Όλοι έχουν σοβαρή παράλυση – είτε λόγω τραυματισμού στη σπονδυλική στήλη, είτε λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου, είτε λόγω νευροεκφυλιστικών παθήσεων όπως η ALS.

Η Neuralink δηλώνει ότι η αποστολή της είναι να «αποκαταστήσει την αυτονομία σε όσους έχουν ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες και να ξεκλειδώσει νέες διαστάσεις των ανθρώπινων δυνατοτήτων».

Τα αποτελέσματα από τις δοκιμές δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά ούτε έχουν υποβληθεί στις ρυθμιστικές αρχές. Η εταιρεία έχει επίσης σχέδια να διερευνήσει την αναστροφή της τύφλωσης στέλνοντας δεδομένα από κάμερες, μέσω του τσιπ, στα κέντρα επεξεργασίας όρασης του εγκεφάλου.

Ο Έλον Μασκ, ο αμφιλεγόμενος ιδρυτής της Neuralink, φαίνεται πως έχει μεγάλες ελπίδες για την τεχνολογία. Σε μια εκδήλωση πέρυσι, είπε πως οι χρήστες ίσως θα μπορούσαν να συνδέουν τη συσκευή τους με ένα ρομπότ Optimus που κατασκευάζει η άλλη εταιρεία του, η Tesla.

«Θα πρέπει στην πραγματικότητα να μπορείτε να έχετε πλήρη έλεγχο σώματος και αισθητήρες από ένα ρομπότ Optimus. Έτσι, θα μπορούσατε βασικά να κατοικήσετε σε ένα ρομπότ Optimus. Δεν είναι μόνο το χέρι. Είναι το όλο πράγμα», είπε ο κ. Μασκ. «Θα ήταν κάπως κουλ. Το μέλλον θα είναι παράξενο. Αλλά κάπως κουλ».

Το Sky News γράφει πως δεν υπάρχει αμφιβολία για τις δυνατότητες αυτού του είδους της τεχνολογίας για άτομα με σοβαρή παράλυση ή ίσως μια μέρα, ακόμη και για την τύφλωση. Αλλά εγείρει επίσης σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα των μελλοντικών χρηστών.

Σε κάθε περίπτωση η Neuralink θα χρειαστεί να πραγματοποιήσει πολλές δοκιμές ακόμα για να δείξει ότι οι συσκευές είναι ασφαλείς και αξιόπιστες μακροπρόθεσμα και να λάβει άδεια για ευρεία χρήση.