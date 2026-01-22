«Τους λέω ότι είμαι ένας από αυτούς», απάντησε με το γνωστό του χιούμορ ο Έλον Μασκ, όταν ρωτήθηκε για την ύπαρξη των εξωγήινων. Ο δισεκατομμυριούχος, ο οποίος ταξίδεψε εκτάκτως από την Καλιφόρνια στην Ελβετία για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Εξήγησε πως παρά τις αμέτρητες εκτοξεύσεις της SpaceX, κανένα σκάφος του δεν έχει συναντήσει ποτέ ίχνη από άλλον πολιτισμό. Για τον ίδιο, η συνείδηση στο σύμπαν είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο που πρέπει να προστατευτεί με κάθε κόστος.

Το πλάνο για τον Κόκκινο Πλανήτη και η επιβίωση

Η κουβέντα για το διάστημα δεν έμεινε μόνο στη θεωρία. Ο Μασκ ξεκαθάρισε πως το όραμά του για τον Άρη παραμένει ζωντανό, παρά τις τεράστιες τεχνικές δυσκολίες. «Ο κόσμος με ρωτάει αν θέλω να πεθάνω στον Άρη και εγώ απαντώ “ναι, αλλά όχι κατά την πρόσκρουση”», δήλωσε χαρακτηριστικά, προκαλώντας γέλια στο κοινό.

Ο στόχος του είναι η αποικία στον Άρη να γίνει πραγματικότητα μέσω του συστήματος Starship, το οποίο θα μεταφέρει ανθρώπους και εφόδια. Όπως ανέφερε στη συζήτησή του με τον επικεφαλής της BlackRock, Λάρι Φινκ, το ταξίδι διαρκεί έξι μήνες, όμως οι πλανήτες έρχονται στην κατάλληλη θέση μόλις κάθε δύο χρόνια, γεγονός που καθιστά τον προγραμματισμό μια δυσεπίλυτη εξίσωση.

Δορυφόροι AI και ηλιακή ενέργεια στο διάστημα

Πέρα από τα διαπλανητικά ταξίδια, ο Μασκ έριξε στο τραπέζι μια νέα ιδέα που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στις επικοινωνίες. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ειδησεογραφικό δίκτυο The National, ο επικεφαλής της Tesla σχεδιάζει την εκτόξευση δορυφόρων που θα λειτουργούν αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια και θα ενσωματώνουν προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη.

«Μέσα σε λίγα χρόνια, θέλουμε να εκτοξεύουμε δορυφόρους AI που θα λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια», τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι ενεργειακές ανάγκες της τεχνητής νοημοσύνης είναι τεράστιες, αλλά το διάστημα προσφέρει απεριόριστο χώρο για ανάπτυξη υποδομών σε κλίμακα terawatt.

«Θα ενθάρρυνα τους πάντες να είναι αισιόδοξοι και ενθουσιασμένοι για το μέλλον», είπε ο Μασκ κλείνοντας, συμπληρώνοντας πως προτιμά να κάνει λάθος όντας αισιόδοξος, παρά να έχει δίκιο όντας απαισιόδοξος.

Το μέλλον της συνείδησης πέρα από τη Γη

Στην καρδιά όλων των εγχειρημάτων του, από την Boring Company μέχρι την xAI, ο Μασκ υποστηρίζει ότι υπάρχει ένας κοινός στόχος: η επέκταση της ανθρώπινης συνείδησης. Θεωρεί πως η ζωή στη Γη είναι ένα «φως» που κινδυνεύει να σβήσει αν δεν γίνουμε πολυπλανητικό είδος.