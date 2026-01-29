Χρόνια μετά τη σύλληψή του για εισπνοή αερίων από δοχεία πεπιεσμένου αέρα, ο ηθοποιός Μπαγκ Χολ άφησε πίσω το Χόλιγουντ και επέλεξε μια ήσυχη ζωή αυτάρκειας.

To πρώην παιδί-σταρ, που αυτοπροσδιορίζεται ως «ριζοσπαστικός Καθολικός εξτρεμιστής», μετέφερε τη σύζυγό του και τις πέντε κόρες τους σε μια μικρή περιοχή κοντά στο Μάουντεν Χομ, στο Άρκανσο, σύμφωνα με την Daily Mail.

Extraordinary transformation of beloved child star who has 'self-canceled' and ditched Hollywood to live off grid in POVERTY as 'Catholic extremist' https://t.co/pTlU9zA12e — Daily Mail US (@Daily_MailUS) January 28, 2026

Ο 40χρονος Μπαγκ Χολ είπε ότι έχει ήδη αποποιηθεί τα χρήματα που έβγαλε ως παιδί-ηθοποιός και ότι έχει πάρει «όρκο φτώχειας». Στο πλαίσιο της θρησκευτικής του δέσμευσης, δώρισε όλες τις οικονομίες του μαζί με τα περισσότερα υλικά του υπάρχοντα και σκοπεύει να «διατηρήσει μια ζωή όσο γίνεται πιο ελεύθερη από κάθε ανάγκη για εισόδημα». «Αν προκύψει κάποια οικονομική ανάγκη, θα πάω να βρω δουλειά ή να κάνω ένα μεροκάματο, για μετρητά, ώστε να καλύψω αυτή την ανάγκη», εξήγησε.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Page Six, ο ηθοποιός και η οικογένειά του μένουν αυτή τη στιγμή σε ένα τροχόσπιτο-βαν, με πηγάδι νερού και γεννήτρια.

‘Little Rascals’ star living off-the-grid in poverty as ‘Catholic extremist’ after arrest over huffing air duster cans https://t.co/EM9dloEFOh pic.twitter.com/i4BN8bRRj5 — Page Six (@PageSix) January 29, 2026

Το μεγάλο σχέδιο για μια ζωή αυτάρκειας

Ο Μπαγκ Χολ έχει στόχο να αποκοπεί πλήρως από τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και να χτίσει για την οικογένειά του ένα σπίτι με δικό του μικρό υδροηλεκτρικό φράγμα, καθώς και αυτόνομα υδραυλικά και ηλεκτρολογικά συστήματα.

Μαζί με τη σύζυγό του, Τζιλ, με την οποία παντρεύτηκε το 2017, εκπαιδεύουν στο σπίτι τις πέντε κόρες τους και δηλώνουν ότι σκοπεύουν να τις αποθαρρύνουν έντονα από το να φοιτήσουν σε τυπικό σχολείο, το οποίο χαρακτηρίζουν σε μεγάλο βαθμό «ανοησίες», καθώς και από το να πάνε στο πανεπιστήμιο όταν μεγαλώσουν.

Εκτός από την άμεση οικογένειά του, ο μικρότερος αδελφός του Χολ, Τζέμινι Μπάρνετ, η μητέρα τους, Τουάιλα, και ο πατριός του, Μαρκ, έχουν επίσης μετακομίσει στο Άρκανσο και πρόσφατα αγόρασαν οικόπεδα.

Η σύλληψη που τα άλλαξε όλα

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Μπαγκ Χολ ανέφερε ότι αποφάσισε οριστικά να αφήσει πίσω τη βιομηχανία του θεάματος το 2020, μετά τη σύλληψή του με αφορμή ισχυρισμούς ότι έκανε εισπνοές από δοχεία πεπιεσμένου αέρα. Υποστήριξε ότι τέθηκε υπό κράτηση από την αστυνομία στο Γουέδερφορντ του Τέξας για πλημμέλημα κατοχής, ωστόσο δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για το περιστατικό. Ο Μπαγκ Χολ είπε στη συνέντευξή του ότι ήταν νηφάλιος επί 15 χρόνια πριν από τη σύλληψη.

Παρότι «αγαπούσε να κάνει ταινίες», η δημόσια σύλληψη λειτούργησε ως ξυπνητήρι που τον βοήθησε να καταλάβει ότι δεν ήθελε να ζει μια ζωή «χειραγώγησης, των άλλων ανθρώπων, στον τρόπο που τους μιλάω, σε αυτά που φτιάχνω ή παράγω… συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου, ως ενός εθισμένου». «Δεν ήθελα να πάω να δουλέψω σε μια δουλειά που ήταν ουσιαστικά χωρίς νόημα, φτιάχνοντας μπιχλιμπίδια για να διασκεδάζω τους ανθρώπους ή να τους αποσπώ την προσοχή», πρόσθεσε.

Ο Μπαγκ Χολ έγινε γνωστός ως Άλφαλφα στην ταινία του 1994 «Οι Μικροί αλήτες». Έπαιξε επίσης δίπλα στις Λίντσεϊ Λόχαν και Μπρέντα Σονγκ στην ταινία της Ντίσνεϊ του 2002 «Πιάσε το νόημα». Αργότερα, απέσπασε υποψηφιότητες στα «Βραβεία Έμμυ για παιδιά» για το «Ένα σκοτεινό και Γκριμ παραμύθι» και συνυπέγραψε την ταινία «Αυτή είναι η χρονιά», της οποίας εκτελεστική παραγωγός ήταν η Σελένα Γκόμεζ.