Περισσότερο από μία δεκαετία μετά τον εντοπισμό του, ένα ισπανικό πλοίο-θησαυρός ηλικίας αιώνων, αξίας δισεκατομμυρίων, παραμένει σχεδόν ανέγγιχτο στον βυθό, την ώρα που η Ισπανία, η Κολομβία, αυτόχθονες ομάδες και Αμερικανοί κυνηγοί θησαυρών εμπλέκονται σε έναν σκληρό διεθνή νομικό πόλεμο.

Την ημέρα των ευχαριστιών του 2015, ο Ρότζερ Ντούλεϊ, θαλάσσιος αρχαιολόγος από το Μαϊάμι, είδε κάτι που αναζητούσε επί δεκαετίες.

Exclusive | The billion dollar shipwreck at the center of an international legal war: It’s ‘the greatest sunken treasure in the history of humanity’ https://t.co/FZCA3U25OQ pic.twitter.com/hlThk0rnPR — New York Post (@nypost) January 27, 2026

Το ναυάγιο των 5 δισεκατομμυρίων που δεν έχει αγγιχτεί ακόμη

Καθώς κοιτούσε την οθόνη του υπολογιστή στο διαμέρισμά του με θέα στη θάλασσα στην Καρταχένα της Κολομβίας, τα χέρια του έτρεμαν. Παρακολουθούσε υλικό από ένα υποβρύχιο ρομπότ του ωκεανογραφικού ινστιτούτου «Woods Hole», το οποίο είχε περάσει δεκαεπτά ώρες σκανάροντας τον βυθό της Καραϊβικής, όπως αναφέρει η New York Post. Καθώς ξεφύλλιζαν θολές εικόνες σόναρ, ο Ρότζερ Ντούλεϊ και ο συνάδελφός του είδαν τη λαβή ενός σπαθιού να προεξέχει από την άμμο και τρία μπρούτζινα κανόνια να βρίσκονται πάνω σε ένα στρώμα από κοχύλια, το καθένα έφερε ένα μικρό σημάδι σε σχήμα δελφινιού, μια χαρακτηριστική υπογραφή που ταυτοποιούσε το ναυάγιο χωρίς καμία αμφιβολία. «Ακόμα σκέφτομαι ότι ονειρεύομαι», είπε ο Ρότζερ Ντούλεϊ. Είχαν βρει το San José, μια ισπανική γαλέρα που είχε χαθεί το 1708, μεταφέροντας χρυσό, ασήμι και σμαράγδια λεηλατημένα από αυτόχθονες λαούς σε όλη την αμερικανική ήπειρο, ένα φορτίο που σήμερα εκτιμάται ότι αξίζει 5 δισεκατομμύρια δολάρια ή και περισσότερο.

«Είναι ο μεγαλύτερος βυθισμένος θησαυρός στην ιστορία της ανθρωπότητας», δήλωσε ο Τζούλιαν Σάνκτον, συγγραφέας μιας συναρπαστικής νέας αφήγησης για την ανακάλυψη με τίτλο «Η τύχη του Ποσειδώνα: Το ναυάγιο του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων και τα φαντάσματα της Ισπανικής Αυτοκρατορίας», σε αποκλειστική συνέντευξη στην New York Post. «Στέκεται δίπλα σε τόσο διάσημους επιχρυσωμένους θησαυρούς όσο και ο τάφος του Τουταγχαμών».

Η Χάγη καλείται να μοιράσει το ναυάγιο των δισεκατομμυρίων

Ωστόσο, ο λαμπερός θησαυρός δεν έχει ακόμη ανασυρθεί από τον ωκεάνιο βυθό. Το Μόνιμο Διαιτητικό Δικαστήριο της Χάγης αναμένεται να αποφανθεί μέσα στη χρονιά για τις αντικρουόμενες διεκδικήσεις, μεταξύ των οποίων το αν μια αμερικανική εταιρεία διάσωσης δικαιούται το μισό του θησαυρού και αν οι χρηματοδότες του ίδιου του Ρότζερ Ντούλεϊ – μια βρετανική εταιρεία με την ονομασία Maritime Archaeology Consultants, που ιδρύθηκε από τον μεγιστάνα των hedge funds Άντονι Κλαρκ – δικαιούνται ποσοστό 45%, αφού η Κολομβία χαρακτήρισε το ναυάγιο «αντικείμενα πολιτιστικού ενδιαφέροντος».

Η πορεία του Ρότζερ Ντούλεϊ προς την ανακάλυψη του San José ξεκίνησε μια αποπνικτική ημέρα του Ιουλίου του 1984, όταν μπήκε στο Γενικό Αρχείο των Ινδιών στη Σεβίλλη, έναν θησαυροφυλάκιο ισπανικών αποικιακών αρχείων, αναζητώντας στοιχεία για ένα εντελώς διαφορετικό ναυάγιο. Το αρχείο περιείχε εξήντα εκατομμύρια έγγραφα που χρονολογούνταν από την εποχή του Κολόμβου, αλλά, όπως γράφει ο Σάνκτον, «δεν υπήρχε ολοκληρωμένος κατάλογος, ούτε ευρετήριο». «Δεν είναι ότι υπάρχει τμήμα για ναυάγια», λέει ο Ρότζερ Ντούλεϊ στον Σάνκτον στο βιβλίο. «Θα μπορούσες να περάσεις είκοσι χρόνια εκεί και να μη βρεις αυτό που ψάχνεις».

Από το κυνήγι θησαυρών του Φιντέλ Κάστρο στο ίχνος του San José

Την εποχή εκείνη, ο εμμονικός με την Ιστορία ερευνητής εργαζόταν για την Carisub, την κρατική επιχείρηση κυνηγιού θησαυρών του Φιντέλ Κάστρο, μια δουλειά που πολλοί αρχαιολόγοι θεωρούσαν ισοδύναμη με πειρατεία. Αναζητούσε το Nuestra Señora de las Mercedes, μια γαλέρα που είχε βυθιστεί κοντά στην Αβάνα το 1698.

Στη μέση ενός φακέλου, έπεσε πάνω σε ένα πακέτο επιστολών ραμμένων μεταξύ τους σαν φυλλάδιο, που περιέγραφαν τρία χαμένα πλοία, έναν βασιλικό θησαυρό που χάθηκε και το γεγονός ότι «πνίγηκαν όλοι». Δεν αφορούσαν το ναυάγιο που αναζητούσε ο Ρότζερ Ντούλεϊ. Αφορούσαν το San José.

Η γαλέρα ήταν η ναυαρχίδα του ισπανικού στόλου θησαυρών, μεταφέροντας χρυσό, ασήμι και σμαράγδια που είχαν εξαχθεί από ολόκληρη την αμερικανική ήπειρο. Το βράδυ της 8ης Ιουνίου 1708, ο Βρετανός κομόδωρος Τσαρλς Γουέιτζερ επιτέθηκε στον στόλο ανοιχτά της Καρταχένα. Μια φωτιά ξέσπασε στο San José και ο Γουέιτζερ πίστεψε ότι η νίκη ήταν προ των πυλών. Στο ημερολόγιό του έγραψε ότι το πλοίο «ανατινάχθηκε» και ότι «η θερμότητα της έκρηξης μας χτύπησε με σφοδρότητα και αρκετά θραύσματα σανίδων και ξύλων έπεσαν πάνω μας φλεγόμενα».

Όταν όμως καθάρισε ο καπνός, το San José είχε εξαφανιστεί. «Μια πλωτή πόλη, χαμένη σε μια στιγμή», γράφει ο Σάνκτον. Από τους περίπου εξακόσιους ανθρώπους που επέβαιναν, λίγο περισσότεροι από δώδεκα επέζησαν. Το πλοίο βυθίστηκε τόσο γρήγορα, ώστε όποιος βρισκόταν πάνω ή κάτω από το κύριο κατάστρωμα θα είχε παρασυρθεί στον βυθό.

«Μια αναφορά μετά τη μάχη της εποχής παραθέτει έναν επιζώντα να λέει ότι δεν είχαν ιδέα τι συνέβη», είπε ο Σάνκτον, «μόνο ότι τη μια στιγμή βρίσκονταν κοντά στην κορυφή του ιστού και την επόμενη στο νερό».

Η αιτία της έκρηξης παραμένει μυστήριο. Ο Κάσα Αλέγκρε, ο 71χρονος διοικητής του San José που χάθηκε μαζί με το πλοίο του, ενδέχεται να «ένιωσε δεσμευμένος από την τιμή να στείλει το πλοίο και τον θησαυρό του στον βυθό — και τον εαυτό του και τους άνδρες του στον άλλο κόσμο — παρά να αντιμετωπίσει την ταπείνωση της επιστροφής στην Ισπανία με άδεια χέρια, έχοντας χάσει μια περιουσία που θα μπορούσε να γείρει τον πόλεμο υπέρ της Αγγλίας», είπε ο Σάνκτον.

Αφού αποκάλυψε αρχειακά στοιχεία για την τοποθεσία του San José, ο Ντούλεϊ επέστρεψε στην Κούβα και στη δουλειά του στην Carisub. Ο Κάστρο ήθελε το Mercedes να απογυμνωθεί για τον χρυσό και το ασήμι του. Ο Ντούλεϊ ήθελε να γίνει σωστή ανασκαφή και τελικά παραιτήθηκε λόγω της διαφωνίας.

Παρέμεινε στην Κούβα για περισσότερο από μια δεκαετία, επαγγελματικά εγκλωβισμένος. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 διέφυγε χωρίς δεκάρα στην τσέπη και τελικά εγκαταστάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πέρασε χρόνια προσπαθώντας να πείσει επενδυτές να χρηματοδοτήσουν την αναζήτηση του San José.

Το 2013 τα κατάφερε. Ο Κλαρκ ίδρυσε την Maritime Archaeology Consultants για να στηρίξει την αποστολή. Δύο χρόνια αργότερα, τον Νοέμβριο του 2015, ο Ντούλεϊ περιόρισε την έρευνα σε μια περιοχή 43 τετραγωνικών μιλίων ανοιχτά της Κολομβίας. Το Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο Woods Hole ανέπτυξε το αυτόνομο υποβρύχιο όχημα REMUS, μια κίτρινη «τορπίλη» αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων, που μπορεί να καταδυθεί έως τα 6.000 μέτρα και να σαρώνει τον βυθό με σόναρ, κινούμενο αυτόνομα για έως και 24 ώρες. Ο Ντούλεϊ ήταν 71 ετών όταν έκανε την ανακάλυψη, στην ίδια ηλικία που ήταν ο Κάσα Αλέγκρε όταν χάθηκε μαζί με το πλοίο.

Ποιος θα πάρει τον θησαυρό και ποιος λέει «ανήκει σε όλους»

Το τεράστιο εύρημα πυροδότησε αμέσως μια διεθνή διαμάχη. Η Ισπανία διεκδικεί την κυριότητα των χαμένων πολεμικών της πλοίων σε όλο τον κόσμο, επικαλούμενη την αρχή της κρατικής ασυλίας. Έχει χαρακτηρίσει το San José ως μαζικό τάφο που πρέπει να παραμείνει ανέγγιχτος.

Η Κολομβία επιμένει ότι το ναυάγιο βρίσκεται εντός ή ακριβώς πέρα από τα χωρικά της ύδατα, στο όριο των δώδεκα ναυτικών μιλίων, και σε κάθε περίπτωση εντός της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης. Η χώρα έχει ανασύρει μια χούφτα λιγότερο πολύτιμων αντικειμένων από το ναυάγιο, όπως νομίσματα και κανόνια.

Αυτόχθονες ομάδες υποστηρίζουν ότι ο θησαυρός αντιπροσωπεύει πλούτο που αποκτήθηκε μέσω καταναγκαστικής εργασίας και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μορφή επανορθώσεων.

Διεκδικήσεις έχουν προβάλει και Αμερικανοί κυνηγοί θησαυρών. Η Sea Search Armada υποστηρίζει ότι εντόπισε το ναυάγιο το 1980 και δικαιούται το μισό του θησαυρού. Κολομβιανό αστικό δικαστήριο έκρινε ότι η εταιρεία θα είχε δικαίωμα στο 50% οποιουδήποτε επιλέξιμου θησαυρού βρεθεί στα ή κοντά στα στίγματα που είχε αναφέρει. Όμως ο Σάνκτον υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ίχνος πλοίου σε αυτά τα σημεία και ότι ό,τι κι αν ανακάλυψε η εταιρεία, σχεδόν σίγουρα δεν ήταν το San José.

Η MAC, οι χρηματοδότες του Ντούλεϊ, υπέγραψαν συμφωνία με την κολομβιανή κυβέρνηση επί προεδρίας Χουάν Μανουέλ Σάντος, που τους έδινε δικαίωμα έως και στο 45% οποιουδήποτε ανακτήσιμου θησαυρού. Όμως μια επόμενη κυβέρνηση χαρακτήρισε ολόκληρο το ναυάγιο και το περιεχόμενό του «αντικείμενα πολιτιστικού ενδιαφέροντος», ακυρώνοντας το μερίδιο της MAC. Η εταιρεία έχει πλέον προσφύγει δικαστικά κατά του κράτους.

Ο Ρότζερ Ντούλεϊ έχει προτείνει η Κολομβία να κρατήσει τον θησαυρό, να τον εκθέσει σε μουσείο και να αποζημιώσει τον Κλαρκ για το κόστος εντοπισμού του ναυαγίου. Σήμερα, στα 80 του, εξακολουθεί να ζει στο Μαϊάμι και παραμένει βαθιά δεμένος με την τύχη του San José. Ο Σάνκτον είναι ανένδοτος ότι το ναυάγιο δεν πρέπει να καταλήξει στα χέρια ιδιωτών συλλεκτών. Πιστεύει ότι ανήκει είτε σε ένα μουσείο είτε στον ίδιο τον βυθό του ωκεανού.

«Οι ισπανικοί στόλοι θησαυρών μετέφεραν τον πλούτο μιας ολόκληρης ηπείρου διασχίζοντας τους ωκεανούς, θέτοντας τα θεμέλια του παγκοσμιοποιημένου συστήματος εμπορίου μας και διαμορφώνοντας τον σύγχρονο κόσμο», είπε. «Ο πραγματικός ιδιοκτήτης του πλοίου είναι η ίδια η ανθρωπότητα».