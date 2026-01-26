Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, η Ντέλσι Ροδρίγκες, κάλεσε χθες Κυριακή τις ΗΠΑ να πάψουν να αναμιγνύονται στα πολιτικά πράγματα της χώρας της Λατινικής Αμερικής, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ωστόσο διαμηνύσει πως εννοεί να κυβερνά εξ αποστάσεως, υπαγορεύοντας αποφάσεις.

«Φτάνει με τις διαταγές της Ουάσινγκτον σε πολιτικούς στη Βενεζουέλα. Είναι οι πολιτικοί στη Βενεζουέλα αυτοί που επιλύουν τις διαφορές μας και τις εσωτερικές συγκρούσεις μας. Αρκετά με τις ξένες δυνάμεις», ανέφερε η κυρία Ροδρίγκες σε μήνυμα που απηύθυνε σε εργαζόμενους στον τομέα του πετρελαίου στην πολιτεία Ανσοάτεγκι (ανατολικά).

«Έχει στοιχίσει πολύ ακριβά σε αυτήν τη δημοκρατία το ότι αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του φασισμού και του εξτρεμισμού στη χώρα μας», πρόσθεσε.

Η Ντέλσι Ροδρίγκες ορκίστηκε προσωρινή αρχηγός του κράτους την 5η Ιανουαρίου, δύο ημέρες μετά την αιχμαλώτιση του σοσιαλιστή προέδρου, Νικολάς Μαδούρο, από τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις σε θεαματική επιχείρηση στην καρδιά της πρωτεύουσας Καράκας. Μετά την επιχείρηση αυτή, ο κ. Τραμπ διεμήνυσε πως η Ουάσινγκτον εννοεί να υπαγορεύει τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη Βενεζουέλα «μέχρι νεοτέρας».

Έκτοτε, υπό αμερικανική πίεση, υπέγραψε συμφωνίες για το πετρέλαιο με τις ΗΠΑ, προώθησε νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, ιδίως για τους υδρογονάνθρακες, αποφυλάκισε κρατούμενους που η αντιπολίτευση και ΜΚΟ χαρακτήριζαν πολιτικούς και κάλεσε να κλειστούν συμφωνίες με την αντιπολίτευση.

Την περασμένη εβδομάδα ο Λευκός Οίκος -χωρίς να ξεκαθαρίσει την ημερομηνία- ανακοίνωσε πως έχει σκοπό να απευθύνει πρόσκληση στην κ. Ροδρίγκες να επισκεφτεί την Ουάσινγκτον, έπειτα από τηλεφωνική συνδιάλεξή της με τον κ. Τραμπ και τα επαινετικά σχόλια του Αμερικανού προέδρου γι’ αυτήν.

104 «πολιτικοί κρατούμενοι» αποφυλακίστηκαν χθες Κυριακή

Εντωμεταξύ, ο αριθμός των «πολιτικών κρατουμένων» που αφέθηκαν ελεύθεροι χθες Κυριακή στη Βενεζουέλα έφθασε «τους 104» ως τις 20:00 (τοπική ώρα), ανακοίνωσε ο επικεφαλής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Foro Penal, αναφερόμενος σε νέες επιβεβαιώσεις το βράδυ, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Έχουμε επιβεβαιώσει 104 απελευθερώσεις πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα σήμερα. Συνεχίζουμε να επαληθεύουμε άλλες αποφυλακίσεις», ανέφερε μέσω X ο διευθυντής της οργάνωσης, ο δικηγόρος Αλφρέδο Ρομέρο, ο οποίος έκανε νωρίτερα λόγο για τουλάχιστον 80 απελευθερώσεις.