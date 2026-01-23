Οι τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι φέρνουν για πρώτη φορά στο ίδιο τραπέζι Ουκρανία, Ρωσία και ΗΠΑ από την έναρξη του πολέμου, με στόχο ένα πλαίσιο ειρήνης που παραμένει όμως εύθραυστο. Κεντρικό αγκάθι είναι ο έλεγχος της ανατολικής Ουκρανίας και ειδικά του Ντονμπάς, όπου Μόσχα και Κίεβο εξακολουθούν να συγκρούονται για σύνορα, εγγυήσεις ασφαλείας και το μέλλον μιας εξαντλημένης από τον πόλεμο χώρας.

Στο Αμπού Ντάμπι, διαπραγματευτές από Ουκρανία, Ρωσία και ΗΠΑ συμμετέχουν σε τριμερείς συνομιλίες, τις πρώτες γνωστές με τη συμμετοχή και των τριών πλευρών, σε μια προσπάθεια να βρεθεί πολιτική λύση πριν συμπληρωθούν τέσσερα χρόνια πολέμου. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων, που επεξεργάστηκαν ΗΠΑ και Ουκρανία και καλύπτει εδαφικές ρυθμίσεις, εγγυήσεις ασφαλείας και τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση.

Η Ρωσία απαιτεί τον έλεγχο μεγάλου μέρους της περιοχής του Ντονμπάς, επιμένοντας να της παραχωρηθούν ουκρανικά εδάφη που σήμερα λειτουργούν ως οχυρωμένη ζώνη άμυνας για το Κίεβο. Η Ουκρανία, από την πλευρά της, έχει προτείνει τη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, με απόσυρση και των δύο στρατών, επιχειρώντας να αποφύγει την επίσημη παραχώρηση εδαφών.

Ρωσία, διαπραγματεύσεις και ο ρόλος των ΗΠΑ

Στο Άμπου Ντάμπι συμμετέχουν μόνο αντιπροσωπείες και όχι οι ηγέτες. Η Ουκρανία στέλνει τον βασικό διαπραγματευτή Ρούστεμ Ουμέροφ και τον νέο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Κίριλο Μπουντάνοφ, ενώ η Ρωσία στέλνει τον ναύαρχο Ιγκόρ Κοστιούκοφ, με τον απεσταλμένο του Πούτιν Κιρίλ Ντμίτριεφ να έχει ξεχωριστές συνομιλίες για οικονομικά ζητήματα με τον Γουίτκοφ.

Το Κρεμλίνο έστειλε στις συνομιλίες υψηλόβαθμο κλιμάκιο ασφαλείας, με επικεφαλής τον αρχηγό της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, δείχνοντας ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει το τραπέζι του Αμπού Ντάμπι ως μέρος ενός ευρύτερου στρατιωτικοπολιτικού παζαριού. Παράλληλα, προβλέπεται ξεχωριστή αμερικανορωσική ομάδα εργασίας για οικονομικά ζητήματα, με αντικείμενο τη μεταπολεμική «ευημερία» και σχέδια οικονομικής ανάκαμψης, όπως γράφουν οι New York Times.

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο Τζάρεντ Κούσνερ έχουν αναλάβει κεντρικό ρόλο στις ζυμώσεις, έχοντας ήδη συναντηθεί επί ώρες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα πριν μεταβούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με τον Γουίτκοφ, οι διαφορές έχουν περιοριστεί ουσιαστικά σε «ένα θέμα», το οποίο τόσο ο ίδιος όσο και ο Ζελένσκι αναγνωρίζουν ως το ποιος θα ελέγχει την ανατολική Ουκρανία μετά τον πόλεμο.

Η ανταποκρίτρια του Sky news Σάλι Λόκγουντ χαρακτηρίζει τη συνάντηση «σημαντική στιγμή», αλλά τονίζει ότι «πρέπει να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι προσδοκιών», καθώς αντίστοιχες προσπάθειες στο παρελθόν δεν οδήγησαν σε ειρήνη. Υπενθυμίζει την τριμερή συνάντηση στρατιωτικών αξιωματούχων στο Άμπου Ντάμπι τον Νοέμβριο, τις συνομιλίες Ουκρανίας‑Ρωσίας στην Τουρκία τον Μάιο και τη συνάντηση Τραμπ‑Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο, όπου συζητήθηκε ενδεχόμενη παραχώρηση εδαφών από την Ουκρανία χωρίς να υπάρξει ουσιαστική συμφωνία.

Ουκρανία, Ρωσία και η πίεση του χειμώνα

Την ώρα που Ρωσία και Ουκρανία διαπραγματεύονται, το Κίεβο ζει μία από τις χειρότερες ενεργειακές κρίσεις του πολέμου, με ρεύμα διαθέσιμο μόνο για μία-δύο ώρες την ημέρα και σχεδόν 2.000 πολυκατοικίες χωρίς θέρμανση, ενώ η θερμοκρασία πέφτει στους -7 βαθμούς Κελσίου. Ο Ζελένσκι περιγράφει τις μάχες ως σχεδόν σε αδιέξοδο, με δύο εξαντλημένους στρατούς και μια πρωτεύουσα που παλεύει απλώς να κρατήσει τα φώτα αναμμένα.

Στο Νταβός, ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε επιπλέον αντιαεροπορικά συστήματα Patriot για να αναχαιτίσει τις ρωσικές επιθέσεις στο ενεργειακό δίκτυο, εκφράζοντας αισιοδοξία για θετική απάντηση από την Ουάσιγκτον. Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, δήλωσε ότι οι δύο πλευρές είναι «σε σημείο που μπορούν να κλείσουν τη συμφωνία» και ότι αν δεν το κάνουν «θα είναι ανόητες», αυξάνοντας την πολιτική πίεση για κατάληξη σε συμφωνία.

Το χαρτί της Ουκρανίας

Μια αμερικανική πηγή που συμβουλεύει αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού για την Ουκρανία είπε σε δημοσιογράφο του Sky News: «Η διπλωματία είναι μια φάρσα αυτή τη στιγμή. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα που επικρατεί επί τόπου», γράφει το Sky News.

Και όπως φαίνεται, αυτό προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στέλνοντας τον Κιρίλο Μπουντάνοφ στο Αμπού Ντάμπι.

Τα δυτικά μέσα ενημέρωσης και αξιωματούχοι συχνά περιγράφουν τον Μπουντάνοφ ως έναν από τους πιο σημαντικούς στρατηγούς του Κιέβου σε καιρό πολέμου, επισημαίνοντας ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές και μυστικές υπηρεσίες τον έχουν σε μεγάλη εκτίμηση. Μια αμερικανική πηγή που αναφέρθηκε στην κάλυψη του Sky News για τις συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι δήλωσε ότι «οι ΗΠΑ αγαπούν τον Μπουντάνοφ» και θεωρούν την παρουσία του στις διαπραγματεύσεις ως θετικό σημάδι, ακόμη και αν αμφιβάλλουν για την επικείμενη επιβράδυνση της ρωσικής στρατιωτικής εκστρατείας.

Στις τρέχουσες τριμερείς συζητήσεις στο Αμπού Ντάμπι, η Ουκρανία έστειλε τον υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ ως επικεφαλής διαπραγματευτή και τον Κιρίλο Μπουντάνοφ ως επικεφαλής του προσωπικού του Ζελένσκι, δίνοντάς του μια σημαντική θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για θέματα ασφάλειας και εδαφικής ακεραιότητας.

Η συμμετοχή του Μπουντάνοφ ακολουθεί προηγούμενες, χαμηλότερου προφίλ επαφές στο Αμπού Ντάμπι, όπου σύμφωνα με πληροφορίες πραγματοποίησε συνομιλίες με εκπροσώπους τόσο των ΗΠΑ όσο και της Ρωσίας σχετικά με πιθανά πλαίσια για τον τερματισμό του πολέμου.