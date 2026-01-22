Παρουσιάστηκε ένα φιλόδοξο «Master Plan» που απεικονίζει φουτουριστικούς ουρανοξύστες κατά μήκος της ακτογραμμής και τη δημιουργία νέων πόλεων με τις ονομασίες «Νέα Ράφα» και «Νέα Γάζα». Οι εικόνες του σχεδίου αποκαλύφθηκαν από το νεοσύστατο Board of Peace στο πλαίσιο του Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ότι οι νέες αυτές μητροπολιτικές περιοχές θα μπορούσαν να κατασκευαστούν μέσα σε διάστημα τριών ετών. Σύμφωνα με το σχέδιο, προβλέπεται η ανέγερση 180 πύργων κατά μήκος της παραλίας, οι οποίοι θα προορίζονται για την ανάπτυξη του «παράκτιου τουρισμού».

Παράλληλα, στα έργα που σχεδιάζονται περιλαμβάνονται μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήματα, όπως κέντρα δεδομένων και μονάδες προηγμένης μεταποίησης. Ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος αναμένεται να συμμετέχει στο ιδρυτικό εκτελεστικό συμβούλιο του Board of Peace, υποστήριξε ότι στη Γάζα θα επιτευχθεί πλήρης απασχόληση.

«Στη Μέση Ανατολή, χτίζουν πόλεις σαν κι αυτές μέσα σε τρία χρόνια. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως εφικτό, αν το κάνουμε να συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι «η Ράφα θα δείξει μεγάλο αριθμό κατοικιών για εργατικό δυναμικό. Πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει σε δύο έως τρία χρόνια. Έχουμε ήδη ξεκινήσει την απομάκρυνση των ερειπίων και κάποιες κατεδαφίσεις». Αναφερόμενος στη «Νέα Γάζα», σημείωσε ότι «μπορεί να αποτελέσει ελπίδα, προορισμό, να διαθέτει πολλή βιομηχανία και να είναι πραγματικά ένας τόπος όπου οι άνθρωποι μπορούν να ευημερούν και να έχουν καλή απασχόληση». Όπως είπε, «μόλις αυτό ξεκινήσει, θεωρούμε ότι θα υπάρξει 100% πλήρης απασχόληση και ευκαιρίες για όλους εκεί».

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «η φιλοδοξία μας είναι να επιδιώξουμε κάτι καλύτερο από αυτό που οι περισσότεροι θεωρούν εφικτό», ενώ ανέφερε πως «πολλά από όσα κάνει ο Πρόεδρος Τραμπ στην Αμερική, θέλουμε να φέρουμε την ίδια προσέγγιση σε έναν τόπο όπως η Γάζα, ώστε να δοθεί σε αυτούς τους ανθρώπους η δυνατότητα να ευημερήσουν και να έχουν μια καλή ζωή».

Η παρουσίαση του «Master Plan» για τη Γάζα πραγματοποιήθηκε αφού ορισμένοι παγκόσμιοι ηγέτες ανέβηκαν στη σκηνή μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ για την τελετή υπογραφής που αφορούσε το Board of Peace. Στα ιδρυτικά μέλη περιλαμβάνονται πολιτικοί σύμμαχοί του, όπως ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν.

Αρχικά, το Board of Peace είχε σχεδιαστεί ως μια μικρή ομάδα που θα επέβλεπε την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και είχε λάβει σχετική εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Board of Peace θα ασχοληθεί και με άλλες παγκόσμιες συγκρούσεις, ενθαρρύνοντας την ειρήνη σε όλο τον κόσμο.

Ως πρόεδρος του Board of Peace, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να διαθέτει εκτεταμένες εκτελεστικές εξουσίες, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος άσκησης βέτο σε αποφάσεις και της απομάκρυνσης μελών, υπό ορισμένους περιορισμούς. Παράλληλα, ως μέλος του ιδρυτικού εκτελεστικού συμβουλίου έχει επιλεγεί ο Τόνι Μπλερ, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ.