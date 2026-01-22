«Δεν διαταράσσονται οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις», διαβεβαιώνει η ελληνική κυβέρνηση μετά την άρνησή της να παρευρεθεί σήμερα στην τελετή της παρουσίασης του ιδρυτικού χάρτη του «Συμβουλίου Ειρήνης» από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας τη μελλοντική σύνθεση του Board of Peace, ισχυρίστηκε πως «στο μέλλον κι άλλοι ηγέτες θα ενταχθούν στο Συμβούλιο Ειρήνης». Η αναφορά του ήταν μια έμμεση αιχμή για όσους έσπευσαν σε πρώτη φάση να αρνηθούν την πρόσκληση συμμετοχής και κυρίως για τους ηγέτες των ισχυρότερων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι τηρεί μια στάση αρχής και συντάσσεται πρωτίστως με τους Ευρωπαίους εταίρους και θα φέρει τη θέση εκείνη που είναι συμβατή απολύτως με το Διεθνές Δίκαιο και τη διεθνή πολυμέρεια, ιδίως στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Δεδομένου όμως ότι μιλάμε για τον Ντόναλντ Τραμπ, το ερώτημα είναι αν αυτό θα υπολογιστεί σε ενδεχόμενη κρίση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συνομιλήσει αρκετές φορές με τον Ταγίπ Ερντογάν τηλεφωνικά και τον έχει χαρακτηρίσει φίλο του.

«Η Ελλάδα δεν θα λάβει καμία βιαστική απόφαση. Είναι ισχυρή χώρα με δεδομένη τη στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ, αλλά η Ελλάδα ήταν, είναι και παραμένει ευρωπαϊκή χώρα», δήλωσε με νόημα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Οι χώρες που υπέγραψαν και έδωσαν το παρών είναι η Τουρκία, που εκπροσωπήθηκε από τον υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο, η Αργεντινή, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Ινδονησία, η Ιορδανία, το Κόσοβο, το Πακιστάν, η Παραγουάη, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, το Ουζμπεκιστάν, το Καζακστάν και η Μογγολία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, δύο είναι οι βασικές εστίες προβληματισμού: πρώτον, ότι δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια πως το μοναδικό θέμα του «Συμβουλίου Ειρήνης» θα είναι η Γάζα, άρα μπορεί να αφορά μια σειρά άλλων θεμάτων και, δεύτερον, πως δεν υπάρχει σαφής χρονικός ορίζοντας, δηλαδή δείχνει πως έχει μόνιμα χαρακτηριστικά. Πρέπει ακόμα να ληφθεί υπόψη το γεγονός πως η Ελλάδα είναι εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και αυτό που τονίζεται είναι πως «κινείται πάντα εντός πλαισίου Ηνωμένων Εθνών». Κάθε κράτος-μέλος έχει θητεία μέγιστης διάρκειας τριών ετών από την έναρξη της ισχύος του καταστατικού, η οποία μπορεί να ανανεωθεί από τον πρόεδρο, ενώ το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ένα δισ. δολάρια. Το παρών δεν έδωσε σήμερα το Ισραήλ αλλά ούτε και η Κίνα και η Ρωσία.