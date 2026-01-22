Αλλο ένα σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε στην Ισπανία, καθώς ένα τρένο συγκρούστηκε με γερανό στην Καρθαγένη. Οι πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ισπανικά ΜΜΕ, αναφέρουν ότι υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι τραυματισμένοι. Ο ένας είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Το προαστιακό τρένο συγκρούστηκε με γερανό εργοταξίου στη νοτιοανατολική Ισπανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετά άτομα, εκ των οποίων το ένα σοβαρά, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση TVE.

Η σύγκρουση συνέβη στην Καρθαγένη της περιφέρειας Μούρθια, σύμφωνα με την TVE. Η σύγκρουση αυτή συνέβη μετά τη φονική σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας την Κυριακή στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 43 άτομα, και μετά από ένα άλλο σιδηροδρομικό δυστύχημα στη βορειοανατολική Καταλονία την Τρίτη, στο οποίο σκοτώθηκε ο μηχανοδηγός.

Ο ισπανικός σιδηροδρομικός φορέας Adif ανέφερε στο Χ ότι η κυκλοφορία στη γραμμή αυτή διακόπηκε λόγω «της εισβολής στην υποδομή ενός γερανού που δεν ανήκει στη σιδηροδρομική επιχείρηση», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.