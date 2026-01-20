Στην Ισπανία από σήμερα έχει κηρυχτεί τριήμερο εθνικό πένθος, μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα το οποίο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους την Κυριακή στο νότιο τμήμα της χώρας, καταστροφή για την οποία ο πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, υποσχέθηκε «απόλυτη διαφάνεια».

Ο απολογισμός της σύγκρουσης δύο τρένων υψηλής ταχύτητας ήταν ως χθες Δευτέρα το βράδυ 40 νεκροί και 41 άνθρωποι που συνέχιζαν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία -οι 12 σε μονάδες εντατικής θεραπείας- σύμφωνα με ανακοινώσεις των ισπανικών αρχών στον Τύπο.

Όμως ο απολογισμός αυτός, που συμπεριλαμβάνει τέσσερα τραυματισμένα παιδιά, απειλείται να γίνει ακόμη πιο βαρύς, καθώς συνεχίζονταν οι έρευνες στα κουφάρια των δυο τρένων που συγκρούστηκαν κοντά στην Αδαμούθ, περίπου 35 χιλιόμετρα από την Κόρδοβα. Σωστικά συνεργεία επιτόπου προσπαθούσαν να εντοπίσουν αν τυχόν υπάρχουν ακόμη πτώματα στα βαγόνια και να τα ανασύρουν.

Η δημόσια αρχή για την αντιμετώπιση καταστροφών (CID) ανέφερε σε ανακοίνωσή της χθες βράδυ ότι έχουν γίνει 43 αναφορές για εξαφανίσεις από πλευράς συγγενών θυμάτων. Μεταξύ όσων ανασύρθηκαν, έχουν γίνει πέντε αναγνωρίσεις με νεκροψίες-νεκροτομές, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ο πρόεδρος της αυτονομίας (του νομού) της Ανδαλουσίας, Χουάν Μανουέλ Μορένο, εκτίμησε χθες βράδυ πως οι Αρχές θα είναι σε θέση να πουν «με βεβαιότητα» ποιος είναι ο αριθμός των θυμάτων μέσα στις «επόμενες 24 ως 48 ώρες».

Εκτροχιασμός και σφοδρή σύγκρουση

Την Κυριακή στις 19:45 (τοπική ώρα· 20:45 ώρα Ελλάδας), δυο τρένα υψηλής ταχύτητας που κινούνταν προς αντίθετες κατευθύνσεις σε παρακείμενες σιδηροτροχιές συγκρούστηκαν, ενώ μετέφεραν περίπου 500 επιβάτες συνολικά.

Αιτία: συρμός της Iryo -ιδιωτικής σιδηροδρομικής εταιρείας, θυγατρικής του ιταλικού κρατικού ομίλου Ferrovie dello Stato (Trenitalia), που διακρατεί το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της- εκτροχιάστηκε και βαγόνια του πέρασαν στις κοντινές σιδηροτροχιές, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω τους συρμός της Renfe, της ισπανικής δημόσιας σιδηροδρομικής εταιρείας.

Τέσσερα βαγόνια του συρμού της Renfe εκτροχιάστηκαν εντελώς κι ανατράπηκαν, δυο από αυτά μοιάζουν να συνθλίφτηκαν από τη σύγκρουση, όπως δείχνουν πλάνα από τον αέρα που δημοσιοποιήθηκαν από την ισπανική χωροφυλακή.

Εκατοντάδες μέτρα μακριά από εκεί διακρινόταν ο κόκκινος συρμός της Iryo, με τα περισσότερα βαγόνια ακόμη στις ράγες, αλλά τα δυο τελευταία γερμένα στο πλάι.

«Απόλυτη διαφάνεια»

Στην Αδαμούθ, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, υποσχέθηκε απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους ότι τα ευρήματα της έρευνας για τα αίτια και τις περιστάσεις της τραγωδίας θα δημοσιοποιηθούν με «απόλυτη διαφάνεια», ότι θα αποκαλυφθεί «η αλήθεια».

Ως αυτό το στάδιο ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, αναφέρεται σε «πολύ παράξενο» δυστύχημα, που έγινε σε ευθεία και σε τμήμα των σιδηροτροχιών που συντηρήθηκε και εκσυγχρονίστηκε πρόσφατα.

«Το ανθρώπινο λάθος έχει πρακτικά αποκλειστεί», τόνισε ο πρόεδρος της Renfe, ο Άλβαρο Φερνάντες Ερέδια, στη δημόσια ραδιοφωνία RNE. «Η καταστροφή οφειλόταν είτε στον συρμό της Iryo ή σε πρόβλημα της υποδομής», πρόσθεσε.

«Σε αυτό το τμήμα των σιδηροτροχιών η ταχύτητα περιορίζεται στα 250 χιλιόμετρα την ώρα και δεν θεωρείται πως η ταχύτητα ήταν η αιτία της καταστροφής», είπε ο ίδιος, διευκρινίζοντας πως ο ένας συρμός κινείτο με 205 χιλιόμετρα ανά ώρα και ο άλλος με 210 χ.α.ώ. όταν έγινε το δυστύχημα.

Η χώρα ολόκληρη πέρασε τη χθεσινή μέρα σε κατάσταση σοκ, ξεκινώντας από τη μικρή πόλη Αδαμούθ, όπου υπήρξαν αμέσως εκδηλώσεις αλληλεγγύης.

Ο Μανουέλ Μουνιόθ, εξηντάρης κάτοικος, έσπευσε να πάει «νερό, κουβέρτες, όλα όσα μπορούσε» στο κέντρο υποδοχής συγγενών των θυμάτων που άνοιξε ο δήμος.

«Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω…» στέναζε από την πλευρά της η 49χρονη Σόνια.

Άνδρας με δάκρυα στα μάτια μιλούσε στο τηλέφωνο προτού τον σφίξουν στην αγκαλιά τους αρκετοί παριστάμενοι. Η χωροφυλακή βρισκόταν σε μικρή απόσταση, για την υποδοχή συγγενών των θυμάτων.

Η βασιλική οικογένεια αναμένεται να επισκεφθεί την περιοχή.

Η επανέναρξη των σιδηροδρομικών δρομολογίων που συνδέουν τη Μαδρίτη με μεγάλες πόλεις της Ανδαλουσίας αναμένεται πως θα γίνει «περί τη 2η Φεβρουαρίου», με δεδομένες τις ζημιές στις σιδηροτροχιές, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών, Πουέντε.