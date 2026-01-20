Πώς έγινε η φονική σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία και γιατί έχει χαρακτηριστεί «πραγματικά παράξενη»

Μια ελαττωματική σιδηροδρομική σύνδεση μπορεί να είναι το κλειδί για την κατανόηση της αιτίας μιας από τις πιο θανατηφόρες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην Ισπανία τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με ειδικούς. Τουλάχιστον 40 άτομα σκοτώθηκαν και 159 τραυματίστηκαν στη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας την Κυριακή.

Η ομάδα Sky News Data & Forensics εξέτασε πώς εξελίχθηκε το δυστύχημα: Πριν από το δυστύχημα, ένα τρένο της ιδιωτικής εταιρείας Iryo που μετέφερε περίπου 300 επιβάτες αναχώρησε από τη Μάλαγα με προορισμό την πρωτεύουσα Μαδρίτη στις 6:40 μ.μ. (5:40 μ.μ. GMT).

Το άλλο τρένο, το οποίο μετέφερε σχεδόν 200 άτομα και διαχειριζόταν η ισπανική δημόσια σιδηροδρομική εταιρεία Renfe, αναχώρησε από τη Μαδρίτη με προορισμό την Ουέλβα στο νότο στις 6:05 μ.μ. τοπική ώρα (5:05 μ.μ. GMT).

Περίπου στις 7:45 μ.μ. τοπική ώρα (6:45 μ.μ. GMT), το πίσω μέρος του πρώτου τρένου που ταξίδευε από τη Μάλαγα στη Μαδρίτη εκτροχιάστηκε και πέρασε στην αντίθετη πλευρά των σιδηροτροχιών.

Στη συνέχεια, συγκρούστηκε με το άλλο τρένο κοντά στην πόλη Αδαμούθ στην επαρχία της Κόρδοβα, περίπου 230 μίλια νότια της Μαδρίτης.

Τη στιγμή της σύγκρουσης, και τα δύο τρένα ταξίδευαν με ταχύτητα μεγαλύτερη από 190 χιλιόμετρα/ώρα.

Βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα δείχνουν επιβάτες να βγαίνουν από σπασμένα παράθυρα μετά τη σύγκρουση, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να βρίσκονται στον τόπο του δυστυχήματος. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο.

«Πραγματικά παράξενο» περιστατικό

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, δήλωσε ότι η αιτία της σύγκρουσης είναι άγνωστη, αλλά χαρακτήρισε το περιστατικό «πραγματικά παράξενο», καθώς συνέβη σε ένα επίπεδο τμήμα της γραμμής που είχε ανακαινιστεί τον Μάιο.

Είπε ότι το πίσω μέρος του τρένου της Iryo εκτροχιάστηκε και στη συνέχεια στράφηκε προς την άλλη γραμμή, χτυπώντας το μπροστινό μέρος του τρένου της Renfe και ρίχνοντας τα δύο πρώτα βαγόνια του εκτός γραμμής και σε μια κλίση τεσσάρων μέτρων. Η χειρότερη ζημιά ήταν στο μπροστινό τμήμα του τρένου της Renfe, πρόσθεσε.

Ο Πουέντε μοιράστηκε μια φωτογραφία που δείχνει το σύστημα που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της υποδομής και της κίνησης όλων των τρένων κατά μήκος του δικτύου. Ο χάρτης έδειχνε ζωντανά τις θέσεις των δύο τρένων λιγότερο από δύο ώρες μετά το δυστύχημα, με κόκκινες γραμμές να υποδεικνύουν ότι η γραμμή ήταν μπλοκαρισμένη.

Η ελαττωματική σύνδεση μπορεί να είναι η αιτία του ατυχήματος

Μια αρχική έρευνα εντόπισε μια ελαττωματική σύνδεση ως αιτία του δυστυχήματος, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται μια πηγή. Το πρακτορείο ειδήσεων ανέφερε ότι οι τεχνικοί εντόπισαν κάποια φθορά στη σύνδεση μεταξύ των τμημάτων της σιδηροτροχιάς, γνωστή ως fishplate, η οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, έδειχνε ότι το πρόβλημα υπήρχε εδώ και αρκετό καιρό.

Ο Ίαν Πρόσερ, πρώην επικεφαλής επιθεωρητής σιδηροδρόμων, δήλωσε ότι ο εκτροχιασμός πιθανότατα οφείλεται σε κάποιο πρόβλημα της γραμμής, όπως σπασμένη σιδηροτροχιά, σύμφωνα με το Sky News.

«Το πιο πιθανό είναι να υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τις ράγες ή να συνέβη κάποιο σφάλμα στο τρένο», είπε. «Αλλά αυτό θα ήταν πολύ σπάνιο».

Τα δυστυχήματα με τρένα υψηλής ταχύτητας σε ευθείες σιδηροδρομικές γραμμές, όπως συνέβη σε αυτή την περίπτωση, είναι επίσης σπάνια, είπε ο κ. Πρόσερ. «Χρειάζεται αρκετός χρόνος για να σταματήσει ένα τρένο», πρόσθεσε. «Έτσι, με αυτή την ταχύτητα, θα συνέχιζε να κινείται για αρκετό χρόνο μετά την αρχική σύγκρουση».

«Αποκλείεται» το ανθρώπινο λάθος

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της ισπανικής εθνικής σιδηροδρομικής εταιρείας Renfe, Άλβαρο Φερνάντεθ Ερεδία, είχε δηλώσει ότι «αποκλείεται το ανθρώπινο λάθος».

Το τρένο της Iryo είχε κατασκευαστεί το 2022 και η τελευταία επιθεώρησή του είχε πραγματοποιηθεί στις 15 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους.

Η γραμμή στην οποία συνέβη το δυστύχημα ήταν επίσης καινούργια, καθώς είχε ανακαινιστεί πλήρως τον περασμένο Μάιο, με επένδυση 700 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, εξακολουθούσε να παρουσιάζει προβλήματα, με την ισπανική ένωση μηχανοδηγών να προειδοποιεί τον σιδηροδρομικό φορέα Adif για τη μεγάλη φθορά των γραμμών, συμπεριλαμβανομένης αυτής όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα, σε επιστολή τον περασμένο Αύγουστο.

Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, οι σιδηροδρομικές ενώσεις προσέγγισαν την κυβέρνηση για να ζητήσουν μείωση της ταχύτητας, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα στη γραμμή.