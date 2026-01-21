Η Ισπανία βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων ανησυχιών για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών της υποδομών, μετά από το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή στο οποίο σκοτώθηκαν 43 άνθρωποι και το νέο περιστατικό με εκτροχιασμό τρένου χθες Τρίτη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του οδηγού του.

Το δυστύχημα συνέβη το βράδυ της Τρίτης, κοντά στην περιοχή Gelida της Καταλονίας, όταν τοίχος αντιστήριξης υποχώρησε λόγω έντονων βροχοπτώσεων και έπεσε πάνω στις γραμμές. Το τρένο εκτροχιάστηκε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 27χρονος εκπαιδευόμενος μηχανοδηγός από τη Σεβίλλη, ενώ 41 επιβάτες τραυματίστηκαν, πέντε εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αρχές προχώρησαν προληπτικά στο κλείσιμο μεγάλου μέρους του σιδηροδρομικού δικτύου της Καταλονίας για ελέγχους, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες ακινητοποιημένους και προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος.

Ισπανία: Αλυσιδωτές αντιδράσεις και απειλή απεργιών

Λίγες ώρες νωρίτερα, άλλο περιστατικό σημειώθηκε στη βόρεια ακτή της Βαρκελώνης, όταν τρένο προσέκρουσε σε βράχο που βρισκόταν στις γραμμές. Αν και δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, το γεγονός ενίσχυσε το κλίμα ανησυχίας.

Τα δύο περιστατικά ήρθαν λίγες ημέρες μετά τη φονική σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας κοντά στην Κόρδοβα, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 43 άνθρωποι. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το «μαύρο κουτί», ο μηχανοδηγός είχε προειδοποιήσει το κέντρο ελέγχου ότι αντιμετώπιζε σοβαρό τεχνικό πρόβλημα, λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση.

Η ένωση μηχανοδηγών της Ισπανίας ανακοίνωσε πως εξετάζει το ενδεχόμενο απεργίας διαρκείας, ζητώντας ποινικές ευθύνες και άμεσα μέτρα για την ασφάλεια. Όπως αναφέρει, η «συνεχής υποβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου» δεν μπορεί πλέον να γίνει ανεκτή.

Ισπανία: Πολιτική σύγκρουση και καθησυχαστικά στοιχεία από την ΕΕ

Η κυβέρνηση επιμένει ότι τα δύο δυστυχήματα δεν συνδέονται μεταξύ τους. Ωστόσο, η αντιπολίτευση ασκεί σφοδρή κριτική, με πολιτικούς αρχηγούς να κάνουν λόγο για κατάρρευση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα τρένα.

Παρά το βαρύ κλίμα, τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ότι η Ισπανία εξακολουθεί να διαθέτει ένα από τα ασφαλέστερα σιδηροδρομικά δίκτυα στην Ευρώπη. Το 2024 καταγράφηκαν συνολικά 16 θάνατοι επιβατών σε σιδηροδρομικά ατυχήματα σε ολόκληρη την ΕΕ, εκ των οποίων μόνο ένας στην Ισπανία, την ώρα που οι θάνατοι από τροχαία ξεπέρασαν τους 20.000.