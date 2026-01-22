Στους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη διαμόρφωση ενός διεθνούς συστήματος βασισμένου αποκλειστικά στην ισχύ, αναφέρθηκε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς. Η προειδοποίηση αυτή διατυπώνεται σε μια συγκυρία σημαντικών γεωπολιτικών μεταβολών, τις οποίες συνθέτουν η αναθεώρηση της πολυετούς εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η ανάδειξη της Κίνας σε κυρίαρχη οικονομική δύναμη.

«Ένας κόσμος όπου μόνο η ισχύς μετρά είναι επικίνδυνος. Κατ’ αρχάς για τα μικρά κράτη και τις μεσαίες δυνάμεις, στη συνέχεια για τις μεγάλες», προειδοποίησε ο Φρίντριχ Μερτς σήμερα από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός.

«Η χώρα μου, η Γερμανία, υιοθέτησε αυτόν τον δρόμο στο παρελθόν (…) και οδήγησε τον κόσμο στην άβυσσο. Ας κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι η μεγαλύτερή μας δύναμη είναι η ικανότητα οικοδόμησης συμπράξεων και συμμαχιών μεταξύ ισοτίμων», είπε.

Ο Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία «πιο ακραία έκφραση» μέχρι σήμερα μίας «νέας εποχής» στη διεθνή πολιτική.

Η νέα αυτή εποχή διαμορφώνεται επίσης από την Κίνα, η οποία «χάρη στη στρατηγική διορατικότητα» ακολούθησε έναν δρόμο που την οδήγησε στις τάξεις των μεγάλων δυνάμεων», πρόσθεσε.

«Η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών ως παγκόσμιου ηγέτη τίθεται υπό αμφισβήτηση», είπε ο καγκελάριος Μερτς, εξηγώντας ότι η Ουάσινγκτον αντιδρά σε αυτό αναδιαμορφώνοντας ριζικά την εξωτερική της πολιτική και την πολιτική ασφαλείας.

Αλλάζοντας για λίγο τα αγγλικά στα οποία εκφώνησε την ομιλία του, ο καγκελάριος της Γερμανίας δήλωσε στα γερμανικά: «Τα αυταρχικά καθεστώτα είχαν υπηκόους, οι δημοκρατίες εταίρους και αξιόπιστους φίλους». «Θα εργαστούμε με επιμονή ώστε όλα αυτά να μην περιέλθουν στη λήθη».

Στη συνέχεια, και πάλι στα αγγλικά, κάλεσε «τους Ευρωπαίους και τους εταίρους που συμμερίζονται τις ίδιες ιδέες» να προχωρήσουν προς τα εμπρός.

Και απευθυνόμενος ειδικά στους «Ευρωπαίους φίλους», ζήτησε «μαζικές επενδύσεις στις αμυντικές ικανότητες και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών μας».

Η Γερμανία επιθυμεί έναν «ρόλο κλειδί» στην προστασία μίας παγκόσμιας τάξης που θα βασίζεται σε κανόνες, κατέληξε.

Ο Γερμανός καγκελάριος χαιρέτισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, τη χθεσινή διαβεβαίωση του Τραμπ ότι δεν θα υπάρξει προσφυγή στη στρατιωτική βία στη Γροιλανδία.

«Θα προστατεύσουμε τη Δανία, τη Γροιλανδία, τον Βορρά από την απειλή που αντιπροσωπεύει η Ρωσία», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς, τονίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις για τη Γροιλανδία θα γίνουν με βάση τις αρχές «της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας» και θα έχουν ως στόχο «συμφωνία επί στενότερης συνεργασίας μεταξύ των συμμάχων του μεγάλου Βορρά και πέραν αυτού».

Ο καγκελάριος χαιρέτισε και την υπαναχώρηση του Τραμπ για την επιβολή επιπλέον δασμών, είπε ότι θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και κάλεσε τους Ευρωπαίους να μην βιαστούν να διαγράψουν τη διατλαντική σύμπραξη.

«Εμείς οι Ευρωπαίοι, εμείς οι Γερμανοί, γνωρίζουμε πόσο πολύτιμη είναι η εμπιστοσύνη στην οποία βασίζεται το ΝΑΤΟ. Σε μία εποχή μεγάλων δυνάμεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης θα εξαρτώνται από την εμπιστοσύνη αυτή. Αυτό είναι το δικό τους και το δικό μας αποφασιστικής σημασίας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα», είπε.