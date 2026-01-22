Την αλλαγή στάσης του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με το ενδεχόμενο να καταλάβει τη Γροιλανδία με τη βία, αλλά και να αποσύρει τις απειλές του για δασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χαιρέτισε το πρωί της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, καλώντας παράλληλα τους Ευρωπαίους να μην βιαστούν να απορρίψουν τη διατλαντική συνεργασία.

«Η Δανία και ο λαός της Γροιλανδίας μπορούν να βασιστούν σε εμάς», τόνισε ο Μερτς σε ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

«Δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε το ΝΑΤΟ. Η Ευρώπη, μαζί με τους συμμάχους της, πρέπει να έρθουν πιο κοντά», δήλωσε στη συνέχεια ο ίδιος.

«Εμείς, οι Ευρωπαίοι, εμείς, οι Γερμανοί, γνωρίζουμε πόσο πολύτιμη είναι η εμπιστοσύνη πάνω στην οποία στηρίζεται το ΝΑΤΟ», συμπλήρωσε.

«Σε μια εποχή μεγάλων δυνάμεων, και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξαρτώνται από αυτήν την εμπιστοσύνη. Είναι το αποφασιστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημά τους -και το δικό μας».

«Παρά την απογοήτευση και τον θυμό των τελευταίων μηνών, ας μην βιαστούμε να απορρίψουμε τη διατλαντική συνεργασία», κατέληξε, όπως μεταδίδει το Reuters.