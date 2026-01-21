Το κανάλι Telegram του «Sepah News Agency» δημοσίευσε εικόνες από φορτηγά και ρυμουλκούμενα που μεταφέρουν βαρύ στρατιωτικό εξοπλισμό, ισχυριζόμενο ότι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) μεταφέρει όπλα μάχης σε διάφορες πόλεις του Ιράν.

Αυτό το επίσημο μέσο ενημέρωσης του IRGC, χωρίς να παρέχει καμία εξήγηση σχετικά με τον χρόνο ή τον τόπο αυτών των μετακινήσεων, δημοσίευσε τέσσερις εικόνες φορτηγών που μεταφέρουν μαχητικά drones και ταξιδεύουν μέσα στη νύχτα σε πόλεις του Ιράν. Το κανάλι έγραψε: «Αναφορές και τεκμηρίωση δείχνουν τη μεταφορά drones και πυραύλων σε διάφορες πόλεις σε όλη τη χώρα».

Η σύντομη ανάρτηση τροποποιήθηκε αρκετές φορές μέσα στα πρώτα δέκα λεπτά μετά τη δημοσίευσή της στο κανάλι Telegram του IRGC.

Παρόλο που το κανάλι Telegram του IRGC ανέφερε τη μεταφορά «πυραύλων», σε όλες τις εικόνες που δημοσιεύθηκαν φαίνονται μόνο drones που κατασκευάζονται από την Ισλαμική Δημοκρατία.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν αυξηθεί σημαντικά, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν απειλές για πιθανή στρατιωτική δράση σε σχέση με τη δολοφονία Ιρανών διαδηλωτών. Η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ιράν θα αντιμετωπιστεί με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκί, έγραψε επίσης πρόσφατα ένα άρθρο στην εφημερίδα The Wall Street Journal, προειδοποιώντας για αυτό που ονόμασε «φλογερή αντίδραση» σε οποιαδήποτε πιθανή στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ, μαζί με τους περιφερειακούς συμμάχους τους.