Ένας από τους πιο πιστούς υποστηρικτές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποδείχθηκε τόσο αντιδημοφιλής σε ένα VIP δείπνο στο Νταβός, που οι παρευρισκόμενοι αποχώρησαν ενώ μιλούσε και ένας πρώην αντιπρόεδρος τον αποδοκίμασε, σύμφωνα με άλλους παρευρισκόμενους.

Ο Αμερικανός Υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ δέχτηκε επίπληξη από διακεκριμένους καλεσμένους στο δείπνο που πραγματοποιήθηκε στην ελβετική ορεινή πόλη, σύμφωνα με την Financial Times, η οποία ανέφερε ότι οι παρευρισκόμενοι αποχώρησαν από το αμήχανο δείπνο μετά από «ευρεία αποδοκιμασία».

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι η Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ήταν μία από τους ανθρώπους που έφυγαν τρέχοντας όταν ο Λούτνικ άρχισε να κατακρίνει αυτό που περιέγραψε ως τη φθίνουσα επιρροή της ηπείρου και τις ενεργειακές πολιτικές που, όπως είχε παραπονεθεί νωρίτερα, εξαρτώνται από την Κίνα. Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Αλ Γκορ αναφέρθηκε ως ένα από τα πρόσωπα στο πλήθος που τον αποδοκίμασαν.

Ο Lutnick ήταν ο τελευταίος ομιλητής σε ένα δείπνο μόνο για προσκεκλημένους που διοργάνωσε ο Λάρι Φινκ της BlackRock, διευθυντής της μεγαλύτερης εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο και προσωρινός συμπρόεδρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Φινκ κάλεσε τους παρευρισκόμενους να ηρεμήσουν καθώς η συζήτηση ξέφυγε από τα όρια.

Η εφημερίδα επικαλέστηκε πηγές από το εσωτερικό του χώρου, οι οποίες ανέφεραν ότι μερικές από τις παρατηρήσεις του Λούτνικ προκάλεσαν σποραδικά χειροκροτήματα, αλλά συνολικά δημιούργησαν μια θλιβερή ατμόσφαιρα. Ένας εκπρόσωπος του Λούτνικ ισχυρίστηκε ότι δεν υπήρξε αποχώρηση και ότι ο υπουργός Εμπορίου μίλησε μόνο για τρία λεπτά.

Η υποδοχή αυτή ήρθε μετά από ένα άρθρο του Lutnick που δημοσιεύθηκε νωρίτερα την ίδια μέρα και προκάλεσε την οργή των συμμάχων σε μια ήδη τεταμένη στιγμή στις σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ, εν μέσω της προσπάθειας του Τραμπ να πάρει υπό τον έλεγχό του τη Γροιλανδία από τη Δανία, σύμμαχο του ΝΑΤΟ.

Στο άρθρο του για την FT, ο Lutnick εμφανίστηκε αμετανόητος. «Δεν πηγαίνουμε στο Νταβός για να διατηρήσουμε το status quo. Θα το αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπο», φώναξε, επικαλούμενος τη λακωνική ρητορική του ίδιου του Τραμπ. Έγραψε επίσης: «Είμαστε εδώ στο Νταβός για να καταστήσουμε ένα πράγμα απολύτως σαφές: Με τον πρόεδρο Τραμπ, ο καπιταλισμός έχει νέο σερίφη στην πόλη».