«Ήταν μία εκπληκτική περιόδος». Με αυτή τη φράση άρχισε την ανασκόπηση της πρώτης χρονιάς της δεύτερης θητείας του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν αναχωρήσει για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Πριν την έναρξη της συνέντεξης Τύπου, η οποία είχε ανακοινωθεί ότι θα ξεκινούσε στις 20:00 ώρα Ελλάδος, δόθηκε στους δημοσιογράφους που βρίσκονται στον Λευκό Οίκο ένα έγγραφο με τον τίτλο: «365 νίκες σε 365 ημέρες. Η επιστροφή του προέδρου Τραμπ σηματοδοτεί μια νέα εποχή επιτυχίας». Πρόκειται για μια λίστα με 365 σημεία – ένα για κάθε ημέρα από την ορκωμοσία του. Το έγγραφο έχει τίτλο «Η επιστροφή του προέδρου Τραμπ σηματοδοτεί μια νέα εποχή επιτυχίας [και] ευημερίας».

Η συνέντευξη Τύπου ξεκίνησε με καθυστέρηση 45 λεπτών.

Το πρώτο κομμάτι της μεγάλης ομιλίας του καλύφθηκε από ανθρώπους που είπε ότι συναλήφθησαν από την ICE. Άρχισε να δείχνει φωτογραφίες ανθρώπων που όπως είπε είχαν καταδικαστεί στη χώρα τους, «εγκληματίες», «δολοφόνοι», «ναρκέμποροι» κ.α. και έμεναν στη Μινεσότα. Όλες οι φωτογραφίες που έδειξε είπε ότι ήταν από ανθρώπους, που έμεναν μόνο στη Μινεσότα.

Εκθείασε τη δουλειά της ICE στο να σταματήσει όλους αυτούς του «κακούς ανθρώπους».

Όπως είπε, χωρίς να σταματά να δείχνει φωτογραφίες, όλοι αυτοί «οι χειρότεροι άνθρωποι» μπήκαν λόγω της πολιτική ανοιχτών συνόρων του χειρότερου προέδρου στην ιστορία των ΗΠΑ. του «Sleepy Joe» Μπάιντεν.

«Με περιμένουν σε ένα όμορφο μέρος της Ελβετίας. Εκεί δεν έχουν τέτοια προβλήματα. Έχουν άλλα, αλλά όχι αυτά».

Ο Τραμπ, καθώς ξεφύλλιζε τα χαρτιά όρθιος στο βήμα, έδειχνε μάλλον συγκρατημένος. Για αρκετή ώρα παρέμενε σιωπηλός, κοιτώντας τα έγγραφα, πριν τραβήξει ορισμένα και τα δείξει στους συγκεντρωμένους δημοσιογράφους. Σε κάποιο σημείο, πέρασε από την αναφορά στο έργο της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων και της Συνοριοφυλακής (ICE), σε σχόλια για τη στήριξη που -όπως είπε- απολαμβάνει από τους Ισπανόφωνους Αμερικανούς. «Λατρεύω τους Ισπανόφωνους. Είναι απίστευτα επινοητικοί» δήλωσε.

Αναφερόμενος στον θάνατο της 37χρονης μητέρας στη Μινεσότα ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι διαδηλωτές είναι «πληρωμένοι ταραξίες». «Όταν πυροβολήθηκε ήταν άλλη μία γυναίκα [εκεί] που έλεγε ντροπή. Τόσο δυνατά. Επαγγελματίας τραγουδίστρια της όπερας. Δεν ήταν μία γυναίκα που ένιωθε πόνο. Ήταν επαγγελματίας. Δεν ήταν κανονικό άτομο. Είναι επαγγελματίες ταραξίες που θέλουν να δουν τη χώρα μας να αποτυγχάνει», δήλωσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) έχει συλλάβει 10.000 παράνομους μετανάστες στη Μινεσότα, τους οποίους ο Τραμπ χαρακτήρισε ως «εγκληματίες».

Καθ’ όλη τη διάρκεια που έδειχνε τις φωτογραφίες μίλησε για τη Σομαλία, λέγοντας ότι δεν είναι χώρα, δεν ήταν ποτέ κοντά στο να είναι χώρα. «Όλοι αυτοί έρχονται εδώ, δεν είχαν ποτέ λεφτά, δεν είχαν τίποτα, και έρχονται εδώ και αγοράζουν Mercedes-Benz.

Επιτέθηκε στη βουλευτή των Δημοκρατικών Ιλχάν Ομάρ, με καταγωγή από τη Σομαλία, την οποία την αποκάλεσε διεφθαρμένη. Επέκρινε τους Σομαλούς μετανάστες, αποκαλώντας τους «ανθρώπους με πολύ χαμηλό IQ».

Εν συνεχεία μίλησε για τη Βενεζουέλα. «Τη μισούσα, αλλά τώρα τη λατρεύω», είπε. «Μια απίστευτα συμπαθητική γυναίκα έκανε επίσης κάτι πολύ απίστευτο. Μιλάμε μαζί της και ίσως καταφέρουμε να την εμπλέξουμε με κάποιον τρόπο. Μαρία… Ίσως μπορούμε να το κάνουμε αυτό», είπε αναφερόμενος στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ είναι η «πιο καυτή χώρα στον κόσμο» και ότι «κανείς δεν έχει δει ποτέ κάτι παρόμοιο». Επίσης, είπε στους δημοσιογράφους εκεί ότι δεν του αρέσει να μιλάει τόσο πολύ, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του κόσμου να τον παρακολουθούν, αλλά το κάνει επειδή δεν αναφέρουν την αλήθεια.

«Διορθώσαμε τον στασιμοπληθωρισμό που υπήρχε επί Μπάιντεν, το Χρηματιστήριο πάει πολύ καλά, έχουμε το καλύτερο Χρηματιστήριο στην ιστορία. Έπεσε πολύ χρήμα στην οικονομία», είπε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε μια σειρά από οικονομικά επιτεύγματα, λέγοντας ότι η κυβέρνησή του έθεσε τέλος στη «στασιμότητα του Μπάιντεν», δημιούργησε «υπερβολικά υψηλή οικονομική ανάπτυξη», την «καλύτερη χρηματιστηριακή αγορά στην ιστορία». «Κληρονομήσαμε ένα χάος», είπε ο κ. Τραμπ. «Τα νούμερα που κληρονομήσαμε ήταν πολύ υψηλά και τώρα τα μειώσαμε, σχεδόν όλα, σημαντικά». Φάνηκε να αναγνωρίζει το ζήτημα της ακρίβειας που έχει βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων τους τελευταίους μήνες, υποδηλώνοντας ότι το οικονομικό του μήνυμα δεν φτάνει στους Αμερικανούς. «Ίσως έχω κακούς υπεύθυνους δημοσίων σχέσεων, αλλά δεν καταφέρνουμε να το μεταδώσουμε».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει πώς θα αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με τη νομιμότητα των παγκόσμιων δασμών που επέβαλε, αλλά είπε ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να πρέπει να επιστρέψει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε δασμούς αν χάσει την υπόθεση. Το δικαστήριο εξέδωσε την Τρίτη τρεις αποφάσεις, αλλά δεν ανακοίνωσε απόφαση σχετικά με τους δασμούς του Τραμπ. «Δεν ξέρω τι θα κάνει το Ανώτατο Δικαστήριο… Για μένα, είναι τόσο ξεκάθαρο. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρο», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας την πεποίθησή του ότι οι δασμοί επιβλήθηκαν νόμιμα και ότι θα ήταν δύσκολο να επιστραφούν οι δασμοί που έχουν ήδη εισπραχθεί «χωρίς να πληγούν πολλοί άνθρωποι».

Δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα αρχίσει «πολύ σύντομα» να στοχεύει τα ναρκωτικά που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω ξηράς, αφού ισχυρίστηκε ότι οι επιθέσεις των αμερικανικών δυνάμεων εναντίον σκαφών που υποψιάζονται ότι μεταφέρουν ναρκωτικά στην Καραϊβική Θάλασσα και τον Ειρηνικό Ωκεανό έχουν μειώσει την ποσότητα των ναρκωτικών που εισέρχονται στις ΗΠΑ μέσω θαλάσσης. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο από ποια χώρα μεταφέρονται τα ναρκωτικά μέσω ξηράς.

Κάπου μέσα στην ομιλία του, που κάποιες στιγμές έμοιαζε ασυνάρτητη, αναφέρθηκε και στον Κόλπο του Μεξικού: «Επρόκειτο να τον αποκαλέσω ‘Κόλπο του Τραμπ’, αλλά νομίζω ότι θα με σκότωναν αν το έκανα αυτό. Ήθελα να το κάνω, αλλά αποφάσισα να μην το κάνω. Αστειεύομαι. Δεν επρόκειτο να τον αποκαλέσω ‘Κόλπο του Τραμπ’».

Λίγο αργότερα άρχισε να απαρριθμεί τους πολέμους που σταμάτησε. Είπε για τον πόλεμο Ταϊλάνδης και Καμπότζης, τον πόλεμο Κονγκό – Ρουάντα και τον πόλεμο Σερβίας – Κοσόβου. Πέραν αυτών σταμάτησε τον πόλεμο Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν.

«Θα έπρεπε να έχω πάρει το Νόμπελ για κάθε έναν από τους οκτώ πολέμους», είπε ο Τραμπ

Περισσότερα σε λίγο…