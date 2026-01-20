Σαφείς αιχμές για την Άγκυρα βλέπουν τουρκικά ΜΜΕ στις δηλώσεις των υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Ισραήλ, Νίκου Δένδια και Ίσραελ Κατζ, μετά τη συνάντηση που είχαν σήμερα στην Αθήνα.

Με πιο «αχρωμάτιστο» και σύντομο τρόπο μεταδίδει την είδηση της συνάντησης το τουρκικό μέσο Haberler, χωρίς ιδιαίτερα σχόλια, τιτλοφορώντας το κομμάτι του «Οι υπουργοί Άμυνας του Ισραήλ και της Ελλάδας συναντήθηκαν στην Αθήνα».

Στον αντίποδα της ψυχραιμίας του Haberler βρίσκεται το δημοσίευμα του TRHaber το οποίο έχει δημοσίευμα με τίτλο: «Οι Ισραηλινοί έφτασαν στο αποκορύφωμα! Η Αθήνα πέφτει στην παγίδα του YPG/SDF! Προετοιμασία μετώπου κατά της Τουρκίας», ενώ το δημοσίευμα σχολιάζει ότι δημιουργείται τρίγωνο «Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου». «Κατά τη διάρκεια των υψηλού επιπέδου συνομιλιών για την άμυνα που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ, ενώ συζητήθηκαν οι ισορροπίες της περιφερειακής ασφάλειας, η αυξανόμενη στρατιωτική και τεχνολογική ικανότητα της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια αποτέλεσε ένα από τα κύρια θέματα της συνάντησης. Στις δηλώσεις που έγιναν μετά τη συνάντηση, δόθηκαν σημαντικά μηνύματα προς την Άγκυρα», γράφει το δημοσίευμα.

Σε εκτενή ρεπορτάζ τους, το CNN Türk και η εφημερίδα Türkiye επίσης παρουσιάζουν τις δηλώσεις των δύο υπουργών, επισημαίνοντας πως Ελλάδα και Ισραήλ επιβεβαιώνουν την περαιτέρω εμβάθυνση των στρατηγικών τους σχέσεων. «Κατζ και Δένδιας συναντήθηκαν στην Αθήνα: Έμφαση στη «συνεργασία», γράφει το CNN Türk και προσθέτει: «Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ, ο οποίος επισκέφθηκε την Αθήνα, συναντήθηκε με τον Έλληνα υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια. Ο Κατζ δήλωσε: ‘Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα και το Ισραήλ μοιράζονται μια πραγματική σχέση συνεργασίας’ και πρόσθεσε ότι οι δύο χώρες θα ενισχύσουν την επιχειρησιακή τους συνεργασία».

Η εφημερίδα Türkiye από την πλευρά της γράφει: «Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ στοχεύει την Τουρκία στην Αθήνα! ‘Θα μας βρείτε μπροστά σας’» και συμπληρώνει: «Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ, ο οποίος επισκέφθηκε την Ελλάδα, έκανε δηλώσεις κατά της Τουρκίας κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου που παρέθεσε με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια.»

Η Sabah, από την άλλη, υποστηρίζει ότι οι εντεινόμενοι δεσμοί των δύο χωρών ενδέχεται να βλάψουν την προσέγγιση της Τουρκίας με την Ελλάδα.

Χαρακτηριστικό είναι το ρεπορτάζ της Milliyet, με τον «Η Τουρκία ήταν στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης στην Αθήνα». Η τουρκική εφημερίδα παρουσιάζει τη συνάντηση των υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Ισραήλ, ως κίνηση με σαφή στόχευση απέναντι στην Άγκυρα και την «αυξανόμενη στρατιωτική και τεχνολογική της ισχύ στην Ανατολική Μεσόγειο».

Η Milliyet ερμηνεύει τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια περί σταθερότητας, διεθνούς δικαίου και κυριαρχικών δικαιωμάτων ως έμμεσες αιχμές προς την Τουρκία και ως προσπάθεια της Αθήνας να θεμελιώσει πολιτικά τα αμυντικά της αντανακλαστικά. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας, ο οποίος -όπως σημειώνει η τουρκική εφημερίδα- μίλησε για επιτάχυνση της στρατιωτικής συνεργασίας με την Ελλάδα και προειδοποίησε ότι «όσοι ονειρεύονται αυτοκρατορίες στην περιοχή θα μας βρουν μπροστά τους». Η Milliyet ερμήνευσε τη δήλωση αυτή ως «σαφή ένδειξη ανησυχίας για την αυξανόμενη στρατιωτική και στρατηγική ισχύ της Άγκυρας».

«Η προσέγγιση μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ έχει αναδειχθεί ως μια νέα προσπάθεια εξισορρόπησης δυνάμεων ενόψει της αυξανόμενης αποτρεπτικής επιρροής της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο και στην ευρύτερη περιοχή», σημειώνει η Milliyet.