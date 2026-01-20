Συνεργασία στον τομέα της αντιμετώπισης ιπτάμενων και υποβρύχιων μη επανδρωμένων οχημάτων (drones), καθώς και στην αντιμετώπιση απειλών στον κυβερνοχώρο, συμφωνήθηκε μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, όπως δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Ίσραελ Κατζ, στην Αθήνα σήμερα.

Η υποδοχή του κ. Κατζ στο υπουργείο έγινε στις 10:30 π.μ., ενώ ακολούθησε κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο υπουργών καθώς και συνάντηση των αντιπροσωπειών Ελλάδας και Ισραήλ.

Μετά το τέλος της συνάντησης, ο κ. Δένδιας, με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ανέφερε: «Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Αθήνα, υποδέχτηκα σήμερα, με ιδιαίτερη χαρά, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τον υπουργό Άμυνας του Κράτους του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, με τον οποίο συζητήσαμε για τις στρατηγικές αμυντικές σχέσεις των δύο χωρών και τις προοπτικές για την περαιτέρω εμβάθυνσή τους».

Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην #Αθήνα, υποδέχτηκα σήμερα, με ιδιαίτερη χαρά, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τον Υπουργό Άμυνας του Κράτους του #Ισραήλ, @Israel_katz, με τον οποίο συζητήσαμε για τις στρατηγικές αμυντικές σχέσεις 🇬🇷-🇮🇱 και τις προοπτικές για την… pic.twitter.com/A457V5R5SB — Nikos Dendias (@NikosDendias) January 20, 2026

«Συμφωνήσαμε να ανταλλάσσουμε απόψεις και τεχνογνωσία ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μη επανδρωμένες πλατφόρμες και ειδικότερα σμήνη από μη επανδρωμένα αεροχήματα και ομάδες από μη επανδρωμένα υποβρύχια σκάφη. Να δουλέψουμε μαζί για να μπορέσουμε να προλαβαίνουμε και να είμαστε έτοιμοι να ανασχέσουμε απειλές και στον κυβερνοχώρο», είπε ο Έλληνας υπουργός Άμυνας σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε και σε έναν εξίσου σημαντικό πυλώνα συνεργασίας, όπως αυτός αφορά το σχήμα «3+1» Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠΑ), στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

«Λειτουργούμε ως ένας άξονας στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως ξέρετε, στην περιοχή μας διακυβεύονται πολλά από πρακτικές αποσταθεροποίησης, από αμφισβήτηση του Διεθνούς Δικαίου, από αμφισβήτηση του Δικαίου της Θάλασσας», σημείωσε ο ΥΕΘΑ επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της Αθήνας πως «η Ελλάδα υπερασπίζεται τα κυριαρχικά δικαιώματά της, χωρίς να απειλεί οποιονδήποτε, χωρίς να διεκδικεί οτιδήποτε».