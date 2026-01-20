Την αποφασιστικότητα της Άγκυρας να αποτρέψει κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να διαταράξει την εσωτερική σταθερότητα υπογράμμισε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, με αφορμή τις κινητοποιήσεις φιλοκουρδικών κομμάτων και κινημάτων κατά των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Δαμασκού στη βορειοανατολική Συρία.

«Παρακολουθούμε από κοντά και με τη μεγαλύτερη προσοχή την πρόσφατη εξέλιξη της κατάστασης στη Συρία και όλες τις δραστηριότητες κατά μήκος των συνόρων μας (…) Θέλω να επαναλάβω ότι δεν θα ανεχθούμε καμία απόπειρα, πρόκληση ή επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης με στόχο τη διατάραξη της ειρήνης στη χώρα μας», δήλωσε ο υπουργός στους δημοσιογράφους.

Στο μεταξύ, το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) ορκίστηκε ότι «δεν θα εγκαταλείψει ποτέ» τους Κούρδους της Συρίας, που αντιμετωπίζουν την επίθεση του συριακού στρατού, δήλωσε σήμερα στο πρακτορείο ειδήσεων ANF, που πρόσκειται στο PKK, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της οργάνωσης, ο Μουράτ Καραγιλάν.

«Να ξέρετε ότι δεν θα σας εγκαταλείψουμε ποτέ. Όποιο κι αν είναι το τίμημα, δεν θα σας αφήσουμε ποτέ μόνους. Στη διαδικασία αυτή, εμείς, ολόκληρος ο κουρδικός λαός και το κίνημα, θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο», δήλωσε απευθυνόμενος στους Κούρδους της Συρίας.

«Αυτές οι επιθέσεις εναντίον του Κουρδιστάν της Ροζάβα (σ.σ.: στη βορειοανατολική Συρία) δεν έχουν στόχο μόνο αυτή την περιφέρεια, αλλά το σύνολο του Κουρδιστάν», υπογράμμισε καταγγέλλοντας «μια απόπειρα υπονόμευσης της διαδικασίας που ξεκίνησε από τον ηγέτη Άπο στο Κουρδιστάν του Βορρά», μια αναφορά στην ειρηνευτική διαδικασία που άρχισε από την Άγκυρα με τον ιστορικό ηγέτη του PKK Αμπντουλλάχ Οτσαλάν, «Άπο» (θείος) για τους οπαδούς του.

Ο Οτσαλάν είναι από το 1999 φυλακισμένος στο νησί Ιμραλί ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης.

Στενή σύμμαχος της νέας συριακής ηγεσίας που ανέτρεψε το Δεκέμβριο του 2024 τον Μπασάρ αλ-Άσαντ, η τουρκική κυβέρνηση διεξάγει εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο μια απόπειρα διευθέτησης κατόπιν διαπραγματεύσεων με τους μαχητές του PKK.

Ο Κούρδος αξιωματούχος Μουράτ Καραγιλάν κατηγορεί τις αρχές της Δαμασκού, την Τουρκία και την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ότι υποστηρίζουν τη συριακή επίθεση «στο πλαίσιο μιας διεθνούς συμφωνίας».

«Το Νταές (σ.σ.: το αραβικό ακρωνύμιο του Ισλαμικού Κράτους) διαδραματίζει προεξάρχοντα ρόλο μεταξύ των επιτιθέμενων. Αυτή η απόφαση των διεθνών δυνάμεων, η στάση τους που έγκειται στο να επιτρέπουν αυτές τις επιθέσεις, θα παραμείνει ένα ανεξίτηλο στίγμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία και τα άλλα κράτη μέλη του διεθνούς συνασπισμού» που είχαν κινητοποιηθεί εναντίον των τζιχαντιστών, κατήγγειλε.

Χθες, Δευτέρα, παρά το ψύχος και το χιόνι, περίπου 600 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Ντιγιάρμπακιρ (νοτιοανατολική Τουρκία) πριν διαλυθούν βίαια από την αστυνομία, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Το φιλοκουρδικό κόμμα DEM, τρίτη δύναμη στο τουρκικό κοινοβούλιο, έχει καλέσει σε συγκέντρωση σήμερα στην πόλη Νουσαϊμπίν, η οποία βρίσκεται στα τουρκοσυριακά σύνορα.

Το DEM δήλωσε εξάλλου σήμερα ότι η τουρκική κυβέρνηση δεν έχει άλλες «δικαιολογίες» για να καθυστερεί την ειρηνευτική διαδικασία με το PKK, καθώς μια συμφωνία ορόσημο για την ενσωμάτωση των κουρδικών δυνάμεων στις δυνάμεις της Δαμασκού έχει επιτευχθεί στη γειτονική Συρία.

Προχθές, Κυριακή, στη Συρία, οι κυρίως κουρδικές Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) συμφώνησαν να τεθούν υπό τον έλεγχο των αρχών της Δαμασκού, μια κίνηση την οποία επεδίωκε εδώ και καιρό η Άγκυρα ως απαραίτητη για τη δική της ειρηνευτική προσπάθεια με το PKK. «Εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, η κυβέρνηση έχει παρουσιάσει την ένταξη των SDF στις δυνάμεις της Δαμασκού ως το μεγαλύτερο εμπόδιο στη διαδικασία», δήλωσε στο Ρόιτερς ο Τουντσέρ Μπακιρχάν, μέλος της ηγεσίας του κόμματος DEM, σε ένα από τα πρώτα δημόσια σχόλια εκ μέρους του κόμματος για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στη Συρία.

«Η κυβέρνηση δεν έχει πλέον άλλες δικαιολογίες. Τώρα είναι η σειρά της κυβέρνησης να κάνει συγκεκριμένα βήματα», πρόσθεσε.

Ο Μπακιρχάν προειδοποίησε την κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μην συμπεράνει πως ο περιορισμός των εδαφικών κερδών των Κούρδων στη Συρία σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για ειρηνευτική διαδικασία στην Τουρκία. «Αν η κυβέρνηση υπολογίζει ότι ‘εξασθενήσαμε τους Κούρδους στη Συρία, έτσι δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για μια διαδικασία στην Τουρκία’, θα κάνει ένα ιστορικό λάθος», δήλωσε στη συνέντευξη.

Ο Τουντσέρ Μπακιρχάν τόνισε ότι για να σημειωθεί πρόοδος απαιτείται αναγνώριση των δικαιωμάτων των Κούρδων και στις δύο πλευρές των συνόρων.

«Αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι σαφές: τα δικαιώματα των Κούρδων πρέπει να αναγνωρισθούν τόσο στην Τουρκία όσο και στη Συρία, πρέπει να εγκαθιδρυθούν δημοκρατικά καθεστώτα και πρέπει να υπάρξει εγγύηση των ελευθεριών», δήλωσε.