Μια ασυνήθιστη κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ryanair, Μάικλ Ο’ Λίρι, με αφορμή την άρνηση της αεροπορικής εταιρείας να εγκαταστήσει Wi-Fi της Starlink στα αεροπλάνα της. Ο Μασκ, εκνευρισμένος από τις δηλώσεις του Ο’ Λίρι, φαίνεται να σκέφτεται ακόμα και την εξαγορά της Ryanair, με στόχο να τοποθετήσει επικεφαλής κάποιον που το όνομά του είναι «Ryan».

Η κόντρα ξεκίνησε όταν ο Μάικλ Ο’ Λίρι χαρακτήρισε τον Μασκ «ηλίθιο» κατά τη διάρκεια podcast και περιέγραψε την υπηρεσία Starlink ως «απρόσιτη», υπολογίζοντας ότι η εγκατάσταση μιας κεραίας για δορυφορική πρόσβαση στα αεροσκάφη κοστίζει 200–250 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Ο Μασκ απάντησε χαρακτηρίζοντας τον Ο’ Λίρι «εντελώς ηλίθιο», ζήτησε την απόλυσή του και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εξαγοράς της εταιρείας.

Μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ο δισεκατομμυριούχος έθεσε δημοσκόπηση, ρωτώντας τους χρήστες: «Μήπως να αγοράσω τη Ryanair και να βάλω κάποιον που το όνομά του είναι Ryan να τη διευθύνει;». Παρά το σατιρικό ύφος, τα σχόλιά του έχουν προκαλέσει μεγάλη απήχηση και πολλοί χρήστες πρότειναν να βάλει Wi-Fi στις πτήσεις.