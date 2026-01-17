Σε ανοιχτή σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Έλον Μασκ και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, με αφορμή την απόφαση της αεροπορικής εταιρείας να μην εξοπλίσει τον στόλο της με το δορυφορικό Wi-Fi Starlink.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο Μάικλ Ο’Λίρι δήλωσε ότι η Ryanair δεν σκοπεύει να εγκαταστήσει στα 600 αεροσκάφη της το σύστημα Starlink. Ο επικεφαλής της ιρλανδικής εταιρείας επικαλέστηκε το αυξημένο κόστος καυσίμων λόγω της αεροδυναμικής αντίστασης που, όπως υποστήριξε, προκαλεί η κεραία του συστήματος, εκτιμώντας ότι η χρήση του Starlink θα κόστιζε στην εταιρεία έως και 250 εκατ. δολάρια ετησίως.

Ο Έλον Μασκ αντέδρασε μέσω της πλατφόρμας X, υποστηρίζοντας ότι ο Ο’Λίρι είναι «παραπληροφορημένος» και ότι η Ryanair δεν γνωρίζει πώς να μετρά σωστά την επίδραση του εξοπλισμού στην κατανάλωση καυσίμων.

Η κόντρα κλιμακώθηκε όταν ο Ο’Λίρι, μιλώντας στον ιρλανδικό ραδιοφωνικό σταθμό Newstalk, δήλωσε ότι ο Μασκ «δεν ξέρει τίποτα» για την αεροπορία και την αεροδυναμική, αποκαλώντας τον «ηλίθιο» και χαρακτηρίζοντας την πλατφόρμα X «βόθρο».

Ο Μασκ επανήλθε την Παρασκευή με ιδιαίτερα σκληρή φρασεολογία. «Ο CEO της Ryanair είναι εντελώς ηλίθιος. Απολύστε τον», έγραψε στο X. Όταν χρήστης σχολίασε ότι ο Μασκ θα μπορούσε να αγοράσει τη Ryanair και να απολύσει ο ίδιος τον Ο’Λίρι, ο δισεκατομμυριούχος απάντησε: «Καλή ιδέα».

Το διακύβευμα του Starlink στην αεροπορία Το επεισόδιο αναδεικνύει τη σημασία που αποκτά η αεροπορική αγορά για το Starlink, το δορυφορικό δίκτυο χαμηλής τροχιάς που διαχειρίζεται η SpaceX. Το σύστημα στοχεύει στην παροχή ταχύτερου και πιο αξιόπιστου Wi-Fi εν πτήσει, σε σχέση με τις υπάρχουσες τεχνολογίες.

Should I buy Ryan Air and put someone whose actual name is Ryan in charge? — Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2026

Περισσότερες από δύο δωδεκάδες αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη ξεκινήσει ή ανακοινώσει την εγκατάσταση του Starlink στους στόλους τους, μεταξύ των οποίων η United Airlines, η Qatar Airways και η Lufthansa.

Αν και οι οικονομικοί όροι των συμφωνιών δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, αναλυτές εκτιμούν ότι το Starlink αποτελεί premium προϊόν, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε αεροπορικές εταιρείες μεγάλων αποστάσεων και πλήρους εξυπηρέτησης, και όχι σε μοντέλα χαμηλού κόστους όπως αυτό της Ryanair.