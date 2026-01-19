Έκκληση για «ψύχραιμο διάλογο» μεταξύ των συμμάχων απηύθυνε σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, στον απόηχο των αμερικανικών απειλών για επιβολή δασμών με επίκεντρο τη Γροιλανδία. Ο κ. Στάρμερ υπογράμμισε την ανάγκη διαφύλαξης των ιστορικών δεσμών της Δύσης, τονίζοντας ότι η ψύχραιμη συζήτηση αποτελεί προϋπόθεση και είναι ο σωστός τρόπος προσέγγισης ενός τόσο σοβαρού ζητήματος.

Ο Στάρμερ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα ότι η συμμαχία της Βρετανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παρείχε ασφάλεια και ευημερία για δεκαετίες και είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, πως είναι αποφασισμένος να διατηρήσει τους δεσμούς αυτούς.

Όμως είπε πως οι απειλές του Τραμπ ότι θα επιβάλει κλιμακούμενους δασμούς στη Βρετανία και σε Ευρωπαίους συμμάχους μέχρι να επιτραπεί στις ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία, είναι λάθος. Είπε πως το μέλλον της Γροιλανδίας πρέπει να αποφασιστεί από τη Δανία και μόνο.

«Οι συμμαχίες διαρκούν επειδή οικοδομούνται πάνω στον σεβασμό και στη σύμπραξη, όχι στην πίεση», είπε ο Στάρμερ.

«Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε πει ότι η χρήση δασμών εναντίον συμμάχων είναι εντελώς λάθος. Δεν είναι ο σωστός τρόπος να επιλύονται οι διαφορές στο εσωτερικό μιας συμμαχίας».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε σχετικά με τη Γροιλανδία: «ο σωστός τρόπος να προσεγγίσουμε ένα θέμα τόσο σοβαρό είναι η ψύχραιμη συζήτηση μεταξύ συμμάχων».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός άφησε να εννοηθεί, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ότι η προσέγγισή του θα διαφέρει από εκείνην της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει συζητήσει επιλογές απόκρισης, περιλαμβανομένης μιας δέσμης δασμών ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ σε εισαγωγές από τις ΗΠΑ.

Αντ’ αυτού, είπε, η Βρετανία θα πρέπει να εργαστεί για να αναπτύξει μια σχέση με τις ΗΠΑ η οποία είναι κρίσιμη για την ασφάλεια, τις υπηρεσίες πληροφοριών και την άμυνα του Ηνωμένου Βασιλείου, διαφωνώντας με την απειλή για δασμούς και εργαζόμενη διπλωματικά για να τους αποτρέψει.

Ο Στάρμερ είπε επίσης πως οι απειλές κινδυνεύουν να προκαλέσουν ένα «καθοδικό σπιράλ» για τη Βρετανία, σε όρους εμπορίου και αποδυνάμωσης συμμαχιών. «Δεν θέλω να το δω αυτό να συμβαίνει», είπε, αλλά πρόσθεσε: «Αυτό δεν σημαίνει ότι παραμερίζουμε τις αρχές και τις αξίες μας. Εντελώς το αντίθετο, είμαστε πολύ σαφείς σχετικά με αυτές».

Ο Στάρμερ έχει οικοδομήσει μια στέρεη σχέση με τον Τραμπ και πέρυσι τον Μάιο έγινε ο πρώτος ηγέτης που εξασφάλισε συμφωνία για τη μείωση ορισμένων δασμών.