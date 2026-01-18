Η απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς τους δυτικούς συμμάχους του να μην αντιταχθούν στην προτεινόμενη προσάρτηση της Γροιλανδίας, αλλιώς θα αντιμετωπίσουν περαιτέρω δασμούς στο εμπόριό τους με τις ΗΠΑ, θεωρούνται ήδη ευρέως ως πρωτόγνωρες και άνευ προηγουμένου.

Μπορεί να υπήρχαν κάποιες ασυνήθιστες και απροσδόκητες οικονομικές κινήσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο τον τελευταίο χρόνο, όμως οι απειλές για τη Γροιλανδία οδηγούν σε σουρεαλιστικά σενάρια και επικίνδυνα εδάφη, υπογραμμίζουν πολλοί αναλυτές.

Ουσιαστικά, πρόκειται για μια μορφή οικονομικού πολέμου που επιβάλλεται από τον Λευκό Οίκο στους στενότερους συμμάχους του και μάλιστα για έναν σκοπό που θα μπορούσε να διαλύσει το ΝΑΤΟ και τη δυτική συμμαχία.

Κανείς στον κόσμο δεν μπορούσε να διανοηθεί μόλις πριν λίγο καιρό ότι μια τέτοια απειλή – προσάρτηση εδαφών συμμάχου σου – θα μπορούσε ποτέ να συμβεί. Και εύλογα πολλοί αναρωτιούνται: ο Τραμπ πράγματι έχει την υποστήριξη στο Κογκρέσο, ακόμη και στην ίδια του την κυβέρνηση, να το κάνει αυτό;

Αν τελικά ληφθούν σοβαρά υπόψη οι τελευταίες απειλές του Τραμπ, αποτελούν πηγή βαθιάς ανησυχίας. Όχι τόσο λόγω του πρόσθετου δασμού 10%, αλλά κυρίως εξαιτίας της ενέργειας να αφαιρεθεί γη από έναν σύμμαχο, εξαναγκάζοντας δημόσια τους συμμάχους σου να το αποδεχθούν. Πώς θα αντιδρούσε άραγε ο κόσμος και η ίδια η Ουάσινγκτον αν η Κίνα ή η Ρωσία είχαν εξαπολύσει μια τέτοια απειλή σε κάποιον από τους συμμάχους τους;

Η βάση της απειλής είναι σαφώς βαθιά ανησυχητική. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα φτάσει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός στα μέσα της επόμενης εβδομάδας για να συναντήσει τους ηγέτες των συμμαχικών χωρών των οποίων τις οικονομίες μόλις απείλησε, με τους περισσότερους να ελπίζουν ότι μέχρι τότε η άνευ προηγουμένου απειλή θα έχει με κάποιο τρόπο εξαφανιστεί.