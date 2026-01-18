Έτοιμοι να «παγώσουν» την έγκριση της εμπορικής συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ, μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε χώρες που στήριξαν τη Γροιλανδία απέναντι στις αμερικανικές απειλές, εμφανίζονται οι ευρωβουλευτές.

Όπως αναφέρει το Bloomberg o πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μάνφρεντ Βέμπερ, δήλωσε το Σάββατο ότι πλέον δεν είναι δυνατή η συμφωνία με τις ΗΠΑ.

«Το ΕΛΚ είναι υπέρ της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ, όμως με δεδομένες τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, η έγκρισή της δεν είναι εφικτή σε αυτή τη φάση», έγραψε ο Βέμπερ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι η συμφωνία της ΕΕ για μείωση των δασμών σε «αμερικανικά προϊόντα πρέπει να παγώσει».

JUST IN: 🇪🇺🇺🇸 European Union to suspend trade deal with US following President Trump's tariff threats, Bloomberg reports.



Europe is like “We’re done being good. No more threats” pic.twitter.com/xuvy21RjjH — Maxx (@Max_geopolitic) January 17, 2026

Μπροστά σε «αναγκαστική» συνεργασία

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ, την οποία είχε κλείσει το περασμένο καλοκαίρι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Τραμπ, έχει τεθεί εν μέρει σε εφαρμογή, ωστόσο απαιτεί ακόμη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν οι ευρωβουλευτές του ΕΛΚ συνταχθούν με τις αριστερές πολιτικές ομάδες, είναι πιθανό να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες ψήφοι για καθυστέρηση ή μπλοκάρισμα της έγκρισης.

Η συμφωνία προέβλεπε δασμό 15% από τις ΗΠΑ στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα, με αντάλλαγμα τη δέσμευση της ΕΕ να καταργήσει δασμούς σε αμερικανικά βιομηχανικά αγαθά και σε ορισμένα αγροτικά προϊόντα. Η φον ντερ Λάιεν είχε επιδιώξει τη συμφωνία για να αποφευχθεί ένας πλήρης εμπορικός πόλεμος με τον Τραμπ.

Μια ισχυρή ομάδα ευρωβουλευτών είχε εξαρχής αντιταχθεί στη συμφωνία, θεωρώντας ότι ευνοεί υπερβολικά τις ΗΠΑ. Η δυσαρέσκεια εντάθηκε όταν η Ουάσινγκτον επέκτεινε δασμό 50% σε χάλυβα και αλουμίνιο σε εκατοντάδες ακόμη ευρωπαϊκά προϊόντα, μετά τη συμφωνία του Ιουλίου.

Ο εκπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, επέκρινε τον περασμένο μήνα την ΕΕ ότι δεν τηρεί πλήρως τη συμφωνία, κυρίως σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση των τεχνολογικών εταιρειών.

Προειδοποιήσεις ακόμα και για δασμούς 25%

Το Σάββατο, ο Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή δασμού 10% από την 1η Φεβρουαρίου σε προϊόντα ευρωπαϊκών χωρών που στήριξαν τη Γροιλανδία απέναντι στις αμερικανικές απειλές για κατάληψη του ημιαυτόνομου δανικού εδάφους. Προειδοποίησε μάλιστα ότι οι δασμοί θα αυξηθούν στο 25% αν δεν επιτευχθεί «μια συμφωνία για την πλήρη και ολοκληρωτική αγορά της Γροιλανδίας».

Η ανακοίνωση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από Ευρωπαίους ηγέτες. Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι «οι δασμοί υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και εγκυμονούν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής κλιμάκωσης», ενώ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε τις απειλές του Τραμπ «απαράδεκτες».

Υπό αυτές τις συνθήκες, η έγκριση της εμπορικής συμφωνίας γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη.

«Είναι σαφές ότι η εθνική κυριαρχία κάθε χώρας πρέπει να γίνεται σεβαστή από όλους τους εταίρους μιας εμπορικής συμφωνίας», δήλωσε ο Μπερντ Λάνγκε, πρόεδρος της επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μετά τις δηλώσεις Τραμπ, ο Λάνγκε ζήτησε μέσω κοινωνικών δικτύων την αναστολή εφαρμογής της συμφωνίας, μέχρι να σταματήσουν οι απειλές, καλώντας παράλληλα την ΕΕ να εξετάσει τη χρήση του μηχανισμού κατά του εξαναγκασμού (Anti-Coercion Instrument – ACI), του ισχυρότερου εμπορικού «αντίμετρου» της Ένωσης.

Το ACI, που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ, έχει σχεδιαστεί ως αποτρεπτικό εργαλείο και, εφόσον χρειαστεί, ως απάντηση σε σκόπιμες πιέσεις τρίτων χωρών που χρησιμοποιούν εμπορικά μέτρα για να επηρεάσουν τις πολιτικές επιλογές της ΕΕ ή των κρατών-μελών της. Τα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν δασμούς, νέους φόρους σε τεχνολογικές εταιρείες, περιορισμούς επενδύσεων ή αποκλεισμό εταιρειών από δημόσιους διαγωνισμούς στην Ευρώπη.

Μαζεύουν υπογραφές

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τηρεί στάση αναμονής τις τελευταίες ημέρες. Η επιτροπή Εμπορίου συνεδρίασε την Τετάρτη για μια πρώτη συζήτηση σχετικά με το ενδεχόμενο σύνδεσης της κυριαρχίας της Γροιλανδίας με τη συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ και αποφάσισε να επανέλθει στο θέμα την επόμενη εβδομάδα.

Ο Δανός ευρωβουλευτής της Αριστεράς, Περ Κλάουζεν, συγκέντρωσε 30 υπογραφές για επιστολή προς την ηγεσία του Κοινοβουλίου, ζητώντας να «παγώσει» η συμφωνία «όσο η αμερικανική κυβέρνηση προβάλλει διεκδικήσεις και απειλές για τη Γροιλανδία».

«Θα ήταν εξαιρετικά παράξενο να προχωρήσουμε τώρα σε μια συμφωνία με τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Κλάουζεν, τονίζοντας ότι μια τέτοια στάση θα έστελνε μήνυμα πως η ΕΕ είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα εργαλεία της αν συνεχιστεί η επιθετική στάση της Ουάσινγκτον.