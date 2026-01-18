Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή 18/1 ότι ο Βασιλιάς Αμπντάλα Β’ της Ιορδανίας έλαβε μία πρόσκληση από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη συμμετοχή του στο λεγόμενο «Συμβούλιο της Ειρήνης» για τη Γάζα.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας εξετάζει επί του παρόντος έγγραφα που σχετίζονται με νομικές διαδικασίες του εσωτερικού δικαίου της Ιορδανίας.

Το Συμβούλιο θα εποπτεύει την προσωρινή διακυβέρνηση της Γάζας που τελεί υπό την εφαρμογή μιας ευαίσθητης κατάπαυσης του πυρός από τον Οκτώβριο.