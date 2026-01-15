Πλήρωμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS), που αναγκάστηκε να διακόψει την αποστολή του λόγω ιατρικού προβλήματος, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του διαστημικού αυτού εργαστηρίου που βρίσκεται σε τροχιά, επέστρεψε σήμερα στη Γη.

Το διαστημικό σκάφος Dragon της επιχείρησης SpaceX του Έλον Μασκ, που μετέφερε τους Αμερικανούς αστροναύτες Μάικ Φίνκε και Ζίνα Κάρντμαν, τον Ρώσο κοσμοναύτη Όλεγκ Πλατόνοφ και τον Ιάπωνα αστροναύτη Κιμίγια Γιούι, προσθαλασσώθηκε τη νύχτα στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοιχτά της Καλιφόρνιας (περίπου στις 10:41 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με εικόνες σε απευθείας μετάδοση από τη NASA.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ότι τα μέλη της αποστολής Πλήρωμα-11 (Crew-11) θα απομακρύνονταν από τον ISS λόγω προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε αστροναύτης.

Ένας «συνεχιζόμενος κίνδυνος» και «η αβεβαιότητα όσον αφορά τη διάγνωση» αποτέλεσαν το κίνητρο για την απόφαση να επιστρέψει το πλήρωμα νωρίτερα, εξήγησε ο επικεφαλής ιατρός της NASA, Τζέιμς Πολκ, υπογραμμίζοντας ταυτοχρόνως ότι δεν πρόκειται για επείγουσα απομάκρυνση.

Οι αξιωματούχοι της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας δεν έχουν κοινοποιήσει τη φύση του ιατρικού αυτού προβλήματος, ούτε το όνομα του αστροναύτη που το αντιμετωπίζει.

«Το μέλος του πληρώματος ήταν και παραμένει σε σταθερή κατάσταση», διαβεβαίωσε ο Ρομπ Νάβιας, αξιωματούχος της NASA, λίγο πριν από την αναχώρηση της κάψουλας Dragon χθες, Τετάρτη, από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ο οποίος βρίσκεται σε τροχιά σε ύψος περίπου 400 χιλιομέτρων γύρω από τη Γη.

«Προσεκτικά μελετημένη απόφαση»

«Όλοι είμαστε καλά», είχε εξάλλου γράψει αυτήν την εβδομάδα σε μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης LinkedIn ο πιλότος της αποστολής, ο Μάικ Φίνκε. «Πρόκειται για μια προσεκτικά μελετημένη απόφαση που έχει στόχο να επιτραπεί να γίνουν προσήκουσες ιατρικές εξετάσεις στο έδαφος, όπου διατίθενται όλες οι δυνατότητες διάγνωσης. Πρόκειται για τη σωστή απόφαση», συνέχισε.

Τα τέσσερα μέλη της αποστολής Crew-11 είχαν μεταβεί στον διαστημικό σταθμό τον Αύγουστο και προγραμματιζόταν να παραμείνουν εκεί ως την επόμενη αλλαγή πληρώματος, που προβλεπόταν για τα μέσα Φεβρουαρίου.

Ως εκ τούτου, η επόμενη αποστολή πληρώματος, το Crew-12, μπορεί να αναχωρήσει νωρίτερα από το προβλεπόμενο, ανακοίνωσε η NASA.

Προς το παρόν, στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό παραμένουν τρεις άνθρωποι, ένας Αμερικανός και δύο Ρώσοι, που είχαν φτάσει τον Νοέμβριο με διαστημικό σκάφος Soyouz.

Ο ISS, ο οποίος από το 2000 είναι διαρκώς επανδρωμένος, αποτελεί πρότυπο διεθνούς συνεργασίας μεταξύ κυρίως της Ευρώπης, της Ιαπωνίας, των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Επίσης, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, αποτελεί έναν από τους τελευταίους τομείς συνεργασίας ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον.

Τα πληρώματά του είναι εκπαιδευμένα για τη διεξαγωγή επιστημονικών αποστολών, αλλά και για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων επιπλοκών που συνδέονται με τη ζωή στο διάστημα.

Το πλήρωμα που απομακρύνθηκε είχε προετοιμαστεί για τη «διαχείριση απρόβλεπτων ιατρικών καταστάσεων», είχε υπενθυμίσει ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της NASA, Άμιτ Κάτριγια.

Κατά τη διαμονή του για μήνες στο διαστημικό αυτό εργαστήριο, το πλήρωμα προβλεπόταν να διεξαγάγει διάφορες επιστημονικές αποστολές, από τη μελέτη της κυτταρικής διαίρεσης φυτών ως τη μελέτη των ανθρώπινων βλαστοκυττάρων και την προσομοίωση σεναρίων προσελήνωσης, στο πλαίσιο του προγράμματος Άρτεμις (Artemis) της NASA, το οποίο προβλέπει την επιστροφή των Αμερικανών στη Σελήνη.