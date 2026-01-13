Σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων γύρω από το μέλλον της Γροιλανδίας, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, θα φιλοξενήσει συνάντηση με τους υπουργούς Εξωτερικών της Γροιλανδίας και της Δανίας στον Λευκό Οίκο.

Η συνάντηση πραγματοποιείται καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει τη ρητορική του για πιθανή ανάληψη ελέγχου του στρατηγικής σημασίας αρκτικού νησιού.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε ότι το αίτημα για τη συνάντηση έγινε από κοινού με τη Γροιλανδή ομόλογό του, Βίβιαν Μότσφελντ, με στόχο η συζήτηση να μεταφερθεί «σε ένα δωμάτιο διαλόγου, πρόσωπο με πρόσωπο».

Γροιλανδία και ΗΠΑ: Κλιμάκωση δηλώσεων Τραμπ

Ο Τραμπ είχε πρωτοαναφερθεί στο ενδεχόμενο αμερικανικής εξαγοράς της Γροιλανδίας το 2019, κατά την πρώτη του θητεία. Τον τελευταίο μήνα, ωστόσο, η ρητορική του έχει ενταθεί δραματικά, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν το νησί «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», όπως γράφει ο Guardian.

Η άρνησή του να αποκλείσει ακόμη και στρατιωτική επέμβαση έχει προκαλέσει σοκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, καθώς η Γροιλανδία, αν και αυτόνομη, καλύπτεται από τις συμμαχικές εγγυήσεις λόγω της ένταξης της Δανίας στους δύο οργανισμούς.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, προειδοποίησε ότι μια αμερικανική εισβολή θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ, ενώ Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν εκφράσει ανοιχτά τη στήριξή τους στην εδαφική ακεραιότητα της Γροιλανδίας.

Γροιλανδία και ΝΑΤΟ: Στρατιωτική ενίσχυση στην Αρκτική

Ο Δανός υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε ότι η Κοπεγχάγη σχεδιάζει να αυξήσει φέτος τη στρατιωτική παρουσία της Γροιλανδίας, σε συνεργασία με άλλες χώρες του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, θα ζητήσει «μεγαλύτερη προσοχή της Συμμαχίας» στα ζητήματα ασφάλειας στην Αρκτική.

Την επόμενη εβδομάδα, η Δανία και η Γροιλανδία θα συζητήσουν το θέμα και με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στις Βρυξέλλες. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι όλοι οι σύμμαχοι συμφωνούν στη σημασία της ασφάλειας της Αρκτικής, λόγω της αυξανόμενης δραστηριότητας Ρωσίας και Κίνας.

Γροιλανδία: Εσωτερικές αντιδράσεις και πορεία προς ανεξαρτησία

Στη Νουούκ, πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Πελε Μπρόμπεργκ δήλωσε ότι το καλύτερο αποτέλεσμα των συνομιλιών στην Ουάσινγκτον θα ήταν μια συμφωνία με τις ΗΠΑ. Παράλληλα, άσκησε κριτική στη Δανία, κατηγορώντας την ότι χρησιμοποιεί το ΝΑΤΟ και την κυριαρχία της για να επηρεάζει το μέλλον του νησιού.

Η Γροιλανδία κινείται σταθερά προς την ανεξαρτησία από το 1979, όταν απέκτησε αυτοδιοίκηση από τη Δανία. Όλα τα πολιτικά κόμματα του νησιού στηρίζουν αυτόν τον στόχο, αν και διαφωνούν ως προς το χρονοδιάγραμμα.