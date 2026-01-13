Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας θα συναντηθούν αύριο Τετάρτη με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας, εν μέσω των προσπαθειών του Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο του αρκτικού νησιού.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και η Γροιλανδή ομόλογός του Βίβιαν Μότζφελντ ζήτησαν να συναντηθούν με τον Ρούμπιο, αφού ο Τραμπ αύξησε τις τελευταίες ημέρες τις απειλές του να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, μιας αυτόνομης περιοχής που υπάγεται στο βασίλειο της Δανίας.

«Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επιθυμούσε επίσης να συμμετάσχει στη συνάντηση και θα είναι ο οικοδεσπότης της, ως εκ τούτου, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο», δήλωσε ο Ράσμουσεν σε δημοσιογράφους στην Κοπεγχάγη.

«Ο λόγος που ζητήσαμε τη συνάντηση (…) ήταν να μεταφέρουμε όλη αυτή τη συζήτηση (…) σε μια αίθουσα συσκέψεων, όπου μπορούμε να κοιταχτούμε στα μάτια και να μιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην ιδέα της απόκτησης της Γροιλανδίας το 2019, κατά την πρώτη του θητεία στην προεδρία των ΗΠΑ, αν και αντιμετωπίζει αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον, ακόμη και από στελέχη του ίδιου του κόμματός του.

Παρότι η Δανία κυβερνά τη Γροιλανδία εδώ και αιώνες, το νησί κινείται σταδιακά προς την ανεξαρτησία από το 1979, στόχο που συμμερίζονται όλα τα πολιτικά κόμματα που έχουν εκλεγεί στο τοπικό κοινοβούλιο.