Ρεπουμπλικανός βουλευτής από τη Φλόριντα κατέθεσε νομοθετική πρόταση που προβλέπει την ένταξη της Γροιλανδίας ως την 51η πολιτεία των ΗΠΑ, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ απειλεί να αρπάξει αυτό το απέραντο αυτόνομο έδαφος που ελέγχεται από τη Δανία, η οποία είναι σύμμαχος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Το κείμενο με τίτλο «Νόμος περί της προσάρτησης και της εισδοχής της Γροιλανδίας στους κόλπους της Ένωσης» κατατέθηκε χθες, Δευτέρα, από τον βουλευτή Ράντι Φάιν, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο αυτού του Ρεπουμπλικανού, μέλους της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Η Γροιλανδία δεν είναι κάποιο μακρινό προκεχωρημένο φυλάκιο που μπορούμε να αγνοήσουμε. Είναι ένα ζωτικής σημασίας ατού για την εθνική ασφάλεια», εκτιμά στην ανακοίνωσή του ο Φάιν.

«Όποιος ελέγχει τη Γροιλανδία ελέγχει τις κύριες οδούς της ναυσιπλοΐας στην Αρκτική και την αρχιτεκτονική ασφαλείας που προστατεύει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αμερική δεν μπορεί να αφήσει το μέλλον της στα χέρια καθεστώτων που περιφρονούν τις αξίες μας και επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ασφάλειά μας», υποστηρίζει.

Σύμφωνα με την πρόταση νόμου που αναπτύσσεται σε δύο σελίδες, ο πρόεδρος Τραμπ εξουσιοδοτείται «να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προσαρτήσει τη Γροιλανδία ή να την αποκτήσει ως έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε προχθές, Κυριακή, ότι οι ΗΠΑ θα πάρουν τη Γροιλανδία «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», διευκρινίζοντας ότι δεν μιλάει για μια βραχυπρόθεσμη «μίσθωση», αλλά για απόκτηση αυτού του εδάφους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος βλέπει στην κίνηση αυτή το μέσο για να διασφαλίσουν οι ΗΠΑ την ασφάλειά τους έναντι της Κίνας και της Ρωσίας και εκτιμά ότι η Δανία έχει εγκαταλείψει τη Γροιλανδία και την άμυνά της.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε χθες, Δευτέρα, ότι δεν υπάρχει «χρονοδιάγραμμα» για να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της Γροιλανδίας, «όμως», πρόσθεσε, «είναι σίγουρα μια προτεραιότητα» για τον πρόεδρο Τραμπ.

Ενδεχόμενη προσάρτηση της Γροιλανδίας θα σήμαινε το θάνατο του ΝΑΤΟ, είχε προειδοποιήσει στις αρχές Ιανουαρίου η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν.

Αυτό το απέραντο νησί της Αρκτικής, με πληθυσμό 57.000 κατοίκων, διαθέτει σημαντικούς ορυκτούς πόρους, στην πλειονότητά τους ανεκμετάλλευτους, και θεωρείται στρατηγικής σημασίας λόγω της θέσης του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν ήδη στη Γροιλανδία μια στρατιωτική βάση και διοικούσαν εκεί γύρω στις 10 στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.